بيكنباور محذراً: انتبهوا من ألاعيب برشلونة "القذرة"

يخشي الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ الألماني فرانس بيكنباور على فريقه "من الألاعيب القذرة التي ستمارس ضد ناديه البافاري" في مواجهته، الأربعاء المقبل، أمام فريق برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بيكنباور، لصحيفة "بيلد" الألمانية: "سيحاول برشلونة تعويض نتيجة الذهاب بالطرق الشرعية وغير الشرعية".

وأضاف: "برشلونة مجروح الآن في كبريائه وسيدافع عنه بكل استماتة .. سيحاول لاعبوه أن يشتتوا تركيز لاعبي البايرن بكل الطرق، وجرهم إلى احتكاكات ونزاعات شخصية، وعلى لاعبينا ألا يقعوا في هذا الفخ، لأنه سيكون هناك ألاعيب برشلونية قذرة عدة"، مشدداً على أن "الحكم هو الشخص الأهم في الميدان في هذه المباراة".

يذكر أن برشلونة خسر مباراة الذهاب في ألمانيا بنتيجة 4-صفر، وسيكون السلوفيني دامير شكومينا عو حكم لقاء الإياب في الكامب نو.



