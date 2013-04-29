جماهير برشلونة .. ترعب "البايرن" بـ "٩٠ ألف" قطعة كرتون!

كشف نادي برشلونة الإسباني عن "دخلة عملاقة" سيقوم بتنفيذها امام فريق بايرن ميونيخ الألماني في إياب نصف نهائي دوري الأبطال في "الكامب نو" وسيشارك في الدخلة 90 ألف متفرج.

وأعلن النادي أنه خصص 90 ألف قطعة من الكرتون المقوي بالالوان لتنفيذ الدخلة العملاقة وسيكون مكتوبا عليها: "البرشا.. فخر .. البرشا" أثناء دخول اللاعبين الملعب.

وسبق لجماهير البرشا تنفيذ دخلتين مماثلتين هذا الموسم، أمام ريال مدريد في مباراة كاس ملك إسبانيا والتي خسرها الفريق بنتيجة 3-1 ومباراة الاياب في ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا امام ميلان الايطالي والتي اكتسح فيه برشلونة النادي الايطالي برباعية نظيفة.

ويعول نادي برشلونة الاسباني علي عاملي الأرض والجمهور في مباراة الاياب امام بايرن ميونيخ ليحقق المعجزة حيث خسر النادي الاسباني بنيجة 4-صفر في مباراة الذهاب في اليانز ارينا، وليبقي على حظوظه في التأهل الى النهائي الأوروبي يتعين عليه الفوز بالنتيجة نفسها، لتمتد المباراة إلى شوطين إضافيين، او أن يفوز ٥-صفر ليتأهل الى النهائي مباشرة.