دويتشلاند أوبر أليس.. كروياً

وكأن المشهد نزال في الملاكمة من جولتين.. طرف يترنح على الحبال مع نهاية الجولة الأولى، وطرف يستعد لتوجيه الضربة القاضية في الجولة الثانية.. وإذا لم تحصل معجزة، سيتواجد فريقان ألمانيان في نهائي دوري ابطال أوروبا للمرة الأولى منذ الموسم الأول للمسابقة في 1955/1956.. وسبق أن تخطى فريقان من جنسية واحدة نصف النهائي في 2000 (ريال مدريد وفالنسيا) و2003 (ميلان ويوفنتوس) و2008 (مانشستر يونايتد وتشلسي)، ولكن ليس بالكم والكيف اللذين حققهما بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وعلى حساب الخصمين الأوسع شعبية في العالم حالياً وهما برشلونة وريال مدريد.

حقق الألمان إنجازات عدة في كأس العالم (3 مرات) وبطولة أوروبا (3 مرات) ودوري الأبطال (بايرن 4 مرات وهامبورغ وكذلك دورتموند مرة واحدة)، ولكن لم يسبق أن هللوا بالدرجة التي يفعلونها حالياً لسبب رئيسي وهو: أن كل الإنجازات المذكورة قديمة (كأس العالم الأخيرة 1990 وبطولة أوروبا الأخيرة 1996) ودوري الأبطال الأخير 2001)، فظهروا خلال الفترة الطويلة وكأنهم أولاد الجارية في حين أن الآخرين هم أولاد الست، حتى أن بطولة الدوري عندهم بقيت، مع تطور وسائل النقل التلفزيوني وتواجد كرة القدم في كل منزل على امتداد المعمورة، مهمشة وغير معترف بها إذا ما قورنت ببطولات انكلترا واسبانيا وايطاليا.

برشلونة في مواجهة ريال مدريد في 25 مايو على استاد ويمبلي.. كان ذلك النهائي الحلم غير المسبوق لسكان الكرة الأرضية، وعصارة لعشرات الآلاف من المقالات والتحليلات لما يقدمه القطبان الإسبانيان ومدرباهما ونجومهما أسبوعياً، فإذا ما ظهر مقال يخص أحد القطبين الألمانيين مر بخجل شديد.. ولكن، سبحان من يغيّر ولا يتغير.. ففي مدى 24 ساعة لا أكثر، تم تقزيم برشلونة وريال معاً، وقد سبق أن سقط هذا وذاك بالأربعة، ولكن ليس في أمسيتين متتاليتين.. شعر الإسبان بضيق غير مسبوق، والمدريدي الذي كان «ينكّت» على برشلونة مساء الثلاثاء خجل من نفسه مساء الأربعاء.. صار الهمّ واحدا، على غرار ما هو حاصل للشعوب العربية قاطبة في الزمن الراهن، ولا أعجب بالتالي إذا ما شجع أنصار برشلونة الفريق الملكي الثلاثاء المقبل وإذا ما شجع أنصار ريال مدريد الفريق الكتالوني الأربعاء، وللمرة الأولى في التاريخ.

كلام كثير عن صحة الكرة الألمانية الجيدة، مالياً وجماهيرياً وفنياً، عن السياسة الحكيمة لإداراتها، وعن مدارس الإعداد في أنديتها، وعما ينتظرها حاضراً ومستقبلاً، وعن بايرن يوب هاينكيس وغوارديولا، وعن دورتموند يورغن كلوب ونجومه الصغار، وعن التحول الذي طرأ على المعطيات بحيث اقترن الأداء البدني العالي والانضباط المثالي والروح القتالية النموذجية بمهارات فردية رفيعة لم يسبق أن أظهرها الألمان، وعن ليفاندوفسكي ورويس وغوتسه وغوندوغان وبيندر وشميلتسر، كما عن ألابا ولام وشفاينشتايغر ومارتينيز وروبن وريبيري ومولر.. تحولت البوصلة، ولم يعر أحد اهتماماً بتصريحات العباقرة أمثال مورينيو ورونالدو وميسي وشافي.. الكلمة دائماً للرابح وليست أبداً للخاسر.

في بايرن كما في دورتموند، النجم الوحيد هو الفريق.. وفي برشلونة وريال مدريد فإن ميسي ورونالدو هما النجمان الوحيدان.. نهجان متناقضان فعلاً.. الحلول عند الفريق متعددة إذا ما تعقدت الأمور، وإذا ما تعقدت الأمور عند قطبي اسبانيا تترك كل الحلول للاعب واحد، وقد أثبت هاينكيس وكلوب أنهما قادران على تحييده.

كل من ريال وبرشلونة في حاجة الى معجزة، ودورتموند وبايرن يريدان إثبات أن نهجهما هو الصحيح.. وفي النشيد الوطني لألمانيا مقطع يقول: «دويتشلاند أوبر أليس»، أي «ألمانيا فوق الجميع»، أقله كروياً!.

نقلاً عن "استاد الدوحة" القطرية