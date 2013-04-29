رونالدو "جاهز" لمواجهة دورتموند

أكد مدرب ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينهو أن مهاجمه كريستيانو رونالدو أصبح لائقاً لخوض مباراة إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على أرضه، غداً الثلاثاء،أمام بروسيا دورتموند عقب غيابه عن مباراة فاز فيها فريقه على منافسه أتليتيكو مدريد في الدوري الإسباني بسبب الإصابة.



وقال مورينهو خلال مؤتمر صحافي قبل مباراة الثلاثاء: "كريستيانو على ما يرام ويمكنه خوض مباراة الغد."



وأشار المدرب البرتغالي إلى أنه يمتلك تشكيلة كاملة للاختيار من بينها باستثناء الظهيرين المصابين الفارو اربيلوا ومارسيلو وعاد اللاعب الدولي البرتغالي وكبير هدافي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا برصيد"12" هدفاً إلى التدريبات مع زملائه في الفريق، اليوم الاثنين، عقب غيابه عن مباراة يوم السبت التي فاز فيها ريال2-1.



وكان رونالدو أصيب في الفخذ خلال مباراة الذهاب التي خسرها فريقه 4-1 الأسبوع الماضي في دورتموند.

وقال الريال في بيان على موقعه في الانترنت: "اللاعبون العشرة الذين خاضوا مباراة أتليتيكو باستثناء حارس المرمى شكلوا مجموعة عمل للتعافي واستعادة لياقتهم وذلك خلال التدريبات التي جرت يوم الاثنين".



وأضاف النادي: "المجموعة الثانية فقد تألفت من بقية اللاعبين..الذين أدوا تدريبات أكثر قوة بما فيهم كريستيانو رونالدو."

وحتى وإن تعافى رونالدو فان ريال سيواجه مهمة صعبة للغاية أمام الفريق الألماني إذا ما أراد الحفاظ على مساعيه لنيل اللقب الأوروبي العاشر والذي راوغه منذ عام 2002.