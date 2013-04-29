ريال مدريد ودورتموند .. بين القلق والخوف كل شيء ممكن

يحتاج ريال مدريد إلى خوض مباراة مثالية بجميع المعايير إذا أراد قلب تخلفه ذهابا أمام بوروسيا دورتموند 1-4 إلى فوز في مصلحته وبلوغ المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا.



والمعادلة بسيطة أمام الفريق الملكي الذي يحتاج إلى الفوز بثلاثة أهداف نظيفة ليبلغ النهائي للمرة الأولى منذ أن توج باللقب للمرة الأخيرة عام 2002 بقيادة "الفرنسي" زين الدين زيدان صاحب هدف الفوز في تلك المباراة في مرمى باير ليفركوزن الألماني.



ويعتبر دورتموند مرشحاً لبلوغ المباراة النهائية المقررة على ملعب "ويمبلي"في لندن بعد أن سجل له مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي رباعية ذهابا ليخرج بفوز عريض.



ودورتموند هو الفريق الوحيد بين رباعي نصف النهائي الذي لم يهزم حتى الآن في المسابقة خلال الموسم الحالي، علما بأنه التقى مع ريال مدريد في دور المجموعات أيضا فتعادل معه في العاصمة الإسبانية 2-2 وتغلب عليه 2-1 في دورتموند.



وما يزيد من مهمة ريال مدريد صعوبة بأن الشك يحوم حول مشاركة لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي غاب عن مباراة فريقه الأخيرة ضد أتلتيكو مدريد بداعي إصابة في ساقه علما بأنه سجل"12 "هدفاً في المسابقة القارية ويتصدر فيها ترتيب الهدافين أي ما يمثل نصف أهداف فريقه.



وذكر ريال مدريد في موقعه على شبكة الانترنت: "إن رونالدو تدرب بمفرده تحت إشراف مدرب اللياقة البدنية في النادي كارلوس لالين أمس الأحد".



في المقابل، بدت صحيفة "ماركا" المحلية أكثر تشاؤماً بقولها: "ريال يتابع بقلق الحالة البدنية لرونالدو .. مشاركة البرتغالي لا تزال غير مؤكدة في هذه المباراة الحاسمة أمام دورتموند".



لكن الجناح الارجنتيني في مدريد دي ماريا يثق بقدرة فريقه على قلب الأمور في مصلحته في مباراة الإياب، مشيراً إلى تقدم فريقه على بايرن ميونيخ2-صفر في مطلع مباراتهما في نصف نهائي الموسم الماضي قبل أن يخرج أمامه بركلات الترجيح.



وقال دي ماريا: "نملك فرصة لبلوغ المباراة النهائية، الموسم الماضي نجحنا في تسجيل هدفين مبكرين ضد بايرن ميونيخ ونأمل أن نكرر هذا الأمر في مواجهة دورتموند .. في كرة القدم كل شيء ممكن".



وكان دي ماريا مرشحاً لخوض مباراة دورتموند ذهاباً أساسيا لكن زوجته وضعت مولوداً فحل مكانه الكرواتي لوكا مودريتش قبل أن يشارك الارجنتيني في ربع الساعة الأخيرة.



في المقابل، يحوم الشك حول مشاركة الظهير الأيمن البولندي في صفوف دورتموند لوكاش بيشتشيك بعد تعرضه للإصابة في مباراة الذهاب.



وحذر قلب دفاع دورتموند مات هولمز زملاءه من مغبة اعتبار بأن الفريق أنجز المهمة ذهاباً بقوله: "لا نستطيع القول بأننا وضعنا قدماً في النهائي.

إذا ذهبنا إلى مدريد وفي أذهاننا أنه لا يمكن أن نخسر صفر-3 نكون قد أصبنا بالغرور".

