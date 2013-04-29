غاريث بايل .. لاعب العام في إنجلترا

بات جناح توتنهام هوتسبير غاريث بايل ثالث لاعب ينال جائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا لأفضل لاعب، وأفضل لاعب واعد في العام ذاته.



وسبق للاعبين أن حققا هذا الإنجاز هما البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2007، والاسكتلندي اندري غراي عام 1997.



وسبق لبايل أن أحرز لقب جائزة أفضل لاعب عام 2011 وهو سجل"19 " هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث وراء مهاجم مانشستر يونايتد "الهولندي" روبين فان بيرسي، ومهاجم ليفربول"الأوروغوياني"لويس سواريز علماً بأنه تفوق عليهما لنيل جائزة أفضل لاعب لهذا العام.



وضمت قائمة اللاعبين المرشحين لنيل الجائزة كلا من مايكل كاريك لاعب وسط يونايتد وثنائي تشلسي "البلجيكي" ادين هازار و"الإسباني"خوان ماتا.



وجاءت التشكيلة المثالية للموسم الحالي على النحو التالي :

لحراسة المرمى: ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد).

للدفاع: بابلو زاباليتا (مانشستر سيتي) وريو فرديناند (مانشستر يونايتد) ويان فيرتونغن (توتنهام) وليتون باينز (ايفرتون).

للوسط: خوان ماتا (تشلسي) ومايكل كاريك (مانشستر يونايتد).

للهجوم: غاريث بيل (توتنهام) ولويس سواريز (ليفربول) وروبين فان بيرسي(مانشستر يونايتد) وادين هازار (تشلسي).