مساعد حكم اعتدى على لاعب .. فأوقفوه مدى الحياة

المصدر: موسكو ــ د ب أ

أوقف الاتحاد الروسي لكرة القدم مساعد حكم "حكم راية"مدى الحياة بعد اعتدائه على لاعب صاعد وذلك في بيان أصدره اليوم بهذا الخصوص.



وكان مساعد الحكم موسى قديروف ألقى الراية التي يمسك بها وانطلق إلى داخل الملعب وهاجم اللاعب إليا كريشمار خلال مباراة لفريقي الشباب بناديي أمكار بيرم وتيريك جروزني.



وأكد مساعد الحكم الشيشاني أن مدافع بيرم البالغ من العمر" 18 "عاما أهان والدته.



وصرح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة الروسي نيكولاي ليفنيكوف لوكالة أنباء"إنترفاكس" الروسية بأنه لم يبدر منهم كحكام أي فعل كهذا من قبل .

وهذا ثاني حادث من نوعه يقع بمدينة جروزني خلال الأسابيع القليلة الماضية. ففي أواخر مارس الماضي، عوقب نادي تيريك الشيشاني بحرمانه من اللعب على أرضه بعد إهانة أحد الحكام بوصفه أنه "أحمق" وفاسد عبر مكبرات الصوت في الاستاد خلال مباراة للفريق بمسابقة الدوري الروسي الممتاز.