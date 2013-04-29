مورينهو يحرض لاعبيه على "العدائية"

اعتبر مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم"البرتغالي" جوزيه مورينهو، اليوم الاثنين، أن عبور الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الهزيمة الثقيلة أمام بوروسيا دورتموند الألماني 1-4 ذهاباً بالفوز عليه غداً في سانتياغو برنابيو" ممكن" والخروج من المسابقة سيكون "فشلا" له، بينما العودة ستكون على العكس "نجاحاً للجميع".



وفي رد على أسئلة طرحت عليه في المؤتمر الصحافي عشية المباراة، قال مورينهو: "في كرة القدم، كل شيء ممكن، لكن مباراة الذهاب كانت سيئة جداً لدرجة أننا لا نستطيع أن نأمل بشيء إذا قدمنا نفس المستوى. يجب قبل كل شيء أن نستفيد من عامل الأرض حتى لو كان الوضع صعباً. الفرصة التي أمامنا هي أن أحداً من اللاعبين لم يترك السفينة مدعياً بالإصابة أو ما شابه".



وأضاف: "غداً يجب أن نكون كما نحن أي فريقاً ممتازاً وأن نفكر باللعب كما نعرف أن نلعب، ويجب أن نحرص على الفوز أولاً وأن نلعب بعقولنا دقيقة تلو الأخرى ثم سنرى".



وعن وجود أخطاء في لقاء الذهاب، قال: "قمت بتحليلي أمام اللاعبين ولا أريد أن أكرره هنا. لكن من الواضح يجب أن يكون هناك بشكل خاص نوع من البراءة أو السذاجة إذا لم نرتكب خطأ ضد لاعب مثل "ليفاندوفسكي" الذي سجل أربعة أهداف خلال" 20 "دقيقة في وقت تلقى فيه كريستيانو رونالدو 5 ضربات في الدقائق الأولى وأنا لا أشجع هنا العدوانية السيئة، وإنما العدائية الذهنية مطلوبة".



ورداً على سؤال حول نجاح مورينهو في حال عبور نصف النهائي وفشله خلافا لذلك، أجاب المدرب البرتغالي: "اعتبر أنه كما في كل أندية كرة القدم إلا في حالات استثنائية ونادرة، النجاح يرد للجميع أما الفشل فمرده المدرب وهذه الحالة كما الحالات الأخرى، إذا لم ننتقل إلى النهائي فسيكون فشلي".



وعن تأخره في كشف تشكيلته خلافا لمباراة الذهاب قال مدرب الريال: "الوضع الآن مختلف. نستطيع أن نشرك لاعبين أقل مشاركة وأن نلعب بأسلوب مختلف" مؤكداً أن لاعب الفريق كريستيانو رونالدو بحال جيدة مشيراً إلى أن المصابين هما فقط اربيلوا ومارسيلو .



وأضاف: "منذ بداية الموسم وأنا أضع دروتموند بين المرشحين للقب. العام الماضي كان في مرحلة انتقالية وإعادة بناء وليس مفاجأة بالنسبة لي أن نراه بهذا المستوى والموسم المقبل سيبيعون غوتسه وربما ليفاندوفسكي لكن النادي يملك بنية جيدة جداً تسمح لمدربه يورغن كلوب أن يستمر بالعمل بهدوء إنه فريق موهوب".



وعلى سؤال حول وجود اتصالات بين ريال مدريد ومدرب باريس سان جرمان الفرنسي "الإيطالي" كارلو انشيلوتي، قال لا أعلم ويجب الطلب إلى النادي، كل ما أعرفه أن مباراة الغد هي الأهم بالنسبة للنادي في السنوات العشر الأخيرة".