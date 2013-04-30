ألاعيب الانتخابات

من اليوم وصاعداً، سوف تنشغل الأوساط الرياضية في آسيا بانتخابات رئاسة الاتحاد القاري لكرة القدم، ويوم 2 مايو/ آيار المقبل هو ساعة الصفر، وهو أيضاً ساعة الحقيقة التي ستسقط فيها كل الأقنعة والألاعيب والمؤامرات الانتخابية، فنصف ما نراه ونقرأه ونسمعه هذه الأيام جزء من هذه الألاعيب التي لا نعرف منها إلا ما يريده أصحابها المرشحون لرئاسة الاتحاد، بمن فيهم يوسف السركال مرشح الإمارات، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن كل هذه الألاعيب مسموح بها في المعركة الانتخابية، لأنها من الأساس ليست، بشهادة الجميع، لعبة نظيفة أو نزيهة مئة في المئة .

تساؤلات كثيرة سوف تتم الإجابة عنها في الأيام المقبلة، ولكن أحد أهم الأسئلة تمت الإجابة عنه في أكثر من مناسبة خلال الشهور الماضية، وهو السؤال عن امكانية حدوث التوافق على مرشح عربي واحد من كتلة غرب آسيا، حيث وضحت النية الطيبة والرؤية المشتركة من مرشح الإمارات إلى جانب د . حافظ المدلج مرشح السعودية، بينما تأكد باليقين عبر الاعتذار الرسمي عن الاجتماع مرتين، أن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة مرشح البحرين لن يتنازل مطلقاً عن ترشيحه لمصلحة عربي آخر، ما يعني أن المنافسة على رئاسة الاتحاد الآسيوي ستشتمل على مرشحين عربيين “على الأقل” في مواجهة ماكودي التايلاندي المرشح عن شرق آسيا، وهو بالمناسبة مرشح قوي جداً وسبق له أن تفوق على السركال في انتخابات المكتب التنفيذي للفيفا .

والمفاجآت واردة على كل الصعد، خصوصاً في اللحظات الأخيرة، نظراً لأن “بعض” المرشحين قد ينسحبون ويزكون مرشحاً بعينه، وكلمة “بعض” تعني أكثر من واحد .

والسيناريو المتوقع في ظل المستجدات التي بين أيدينا، ألا يتم حسم عملية التصويت من المرة الأولى، إذ يستبعد أن يتفوق أحد المرشحين بالأغلبية المطلقة (النصف+ واحد)، ولذا ستكون هناك جولة ثانية، وفي حال سارت الأمور حسب ما نقرأ ونسمع، فسوف يكون مرشح الإمارات بإذن الله حاضراً في تلك الجولة .

ووفقاً للثقافة السائدة والأعراف الخاصة بالانتخابات، سوف نشاهد بعد أن ينفض “المولد الآسيوي” تهنئة وعناقاً وقبلات لمباركة فوز الرئيس الجديد، ووقتها سوف يتم التجاوز “صورياً” عن كل المشاحنات والخلافات والملاسنات التي شهدناها وسنشهدها حتى يوم الخميس المقبل، ولكن سيبقى ما في القلب في القلب، ليحرك مبادرات أو تحركات مستقبلية تحت عنوان “تصفية الحسابات”، لأن “كله سلف ودين” وفق الثقافة العربية أيضاً .

عالطاير

انتخابات الرئاسة الآسيوية سيكون الحضور الإماراتي فيها أقوى من حضور الفرق الأربعة في دوري أبطال آسيا، ففي الأولى حظوظ السركال تبدو قوية حتى الآن، بينما الرباعي الإماراتي تداعت حظوظه وحجز المراكز الأخيرة في المجموعات الأربع .

أن يكون “الكويتي” أسد تقي ضمن أعضاء فريق حملة السركال، ضربة معلم ورسالة لها مغزاها في مقام الرد العملي على كل السلوكات المرفوضة التي أقدم عليها الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي التي تصب في مصلحة الشيخ سلمان وضد السركال .

من أفضل وأبقى ما يقال بخصوص ألاعيب الانتخابات أن “المصلحة . . هي اللغة السائدة، والمفتاح الذي من شأنه أن يفك أية شيفرة ويجيب عن أي سؤال تستعصى إجابته الآن” .

نقلاً عن "دار الخليج" الإماراتية

