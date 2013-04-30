بطولة آسيا: الهلال يواصل "انتفاضته".. ويتأهل

تأهل فريقا الهلال والاستقلال إلى دور الـ"16" بعد فوزهما على الريان والعين في ختام مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وتصدر الاستقلال المجموعة بعد فوزه على ضيفه العين 1-صفر بعد جمعه "13" نقطة, فيما واصل الهلال صحوته وحقق الفوز الثالث على التوالي حينما لحق الريان بالاستقلال والعين ليتأهل كثاني المجموعة برصيد"12" نقطة.



وكان الهلال قريبا من الخروج المبكر للبطولة بعد نهاية الدور الأول الذي حقق من خلاله "3"نقاط فقط من فوز وحيد على الريان القطري وخسارتين من العين ومن الاستقلال على أرضه إلا أنه انتفض وحقق ثلاثة انتصارات في الدور الثاني على الاستقلال في طهران والعين والريان.



ودخل الهلال مباراته أمام الريان بنقص كبير بعد الغياب القسري لمهاجمه ياسر القحطاني بسبب الإصابة، ولاعب وسطه سالم الدوسري بسبب الإيقاف، والمدافع البرازيلي أوزيا الذي تعرض لشد عضلي في الإحماء الأخير قبل بداية المباراة, مما اضطر المدرب زلاتكو لإشراك الظهير الأيسر عبدالله الزوري في مركز قلب الدفاع.



وكانت المباراة هادئة في أغلب فتراتها وشهدت أفضلية هلالية كادت أن تتوج بهدف قبل نهاية الشوط الأول، بعدما تحصل على ركلة جزاء لم ينجح البرازيلي ويسلي في وضعها في شباك الريان.



ونجح الهلال في تسجيل أول أهدافه في الدقيقة "79" عن طريق نواف العابد الذي استغل هفوة الدفاع الرياني ليسدد الكرة لتصطدم في مدافع الريان وتتحول إلى شباك الحارس عمر باري, وعاد نجم المباراة العابد وصنع كرة جميلة للمهاجم البديل سعد الحارثي ليضعها برأسه في الشباك الريانية.



وسيلعب الاستقلال والهلال مع أول وثاني المجموعة الثانية والتي ينتظر أن يتم معرفة المتأهلين غداً الأربعاء, لاسيما وأن جميع فرق المجموعة وهي لخويا القطري "8" نقاط,والاتفاق السعودي "7" نقاط, باختاكور الأوزبكي "7" نقاط,والشباب الإماراتي "6" نقاط لديهم فرصة التأهل كأول وثاني المجموعة.



فرق الشرق



بلغ بونيودكور الاوزبكي وبكين غوان الصيني الدور الثاني من دوري أبطال اسيا لكرة القدم بتعادلهما مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبية وسان فريتشي هيروشيما الياباني 1-1 وصفر-صفر على التوالي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة السابعة.



ورفع بونيودكور رصيده الى 10 نقاط مقابل 9 لبكين غوان، في حين حل بوهانغ حامل اللقب ثلاث مرات آخرها عام 2009 ثالثا وله 7 نقاط.

في بوهانغ، كان بوهانغ ستيلرز في حاجة الى الفوز وتعثر بكين غوان لكي يتابع مشواره، لكنه انتزع تعادلا صعبا على ارضه مع بونيودكور عندما أدرك له بارك سونغ هو التعادل 1-1 في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعد ان تقدم الفريق الزائر عبر اولكسندر بيشور (79).



وضمن مباريات المجموعة الثامنة لحق سنترال كوست مارينرز الاسترالي بكاشيوا رايسول الياباني الى الدور الثاني من دوري أبطال آسيا لكرة القدم رغم خسارته امامه صفر-3 اليوم الثلاثاء في غوسفورد في الجولة السادسة الاخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.



وسجل ماساتو كودو (59) والبرازيلي كليو (78) والبرازيلي الآخر لياندرو باربوسا (85) الأهداف.

وكان الشوط الأول متكافئا بين الفريقين، حيث لم ينجحا في صنع العديد من الفرص الخطرة أمام المرمى.



وكاد سنترال كوست يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني عبر تسديدة دانيال ماكبرين تصدى لها الحارس كيم تشانغ-سوو، لكن كاشيوا رايسول افتتح التسجيل في الدقيقة 59 عندما مرر ريوتشي كوريساوا كرة بينية خلف المدافعين إلى ماساتو كودو الذي سددها بذكاء بعيدا عن متناول الحارس مات ريان.



وأضاف كليو الهدف الثاني بعدما تبادل الكرة مع مواطنه لياندرو قبل أن يسددها بقوة من داخل المنطقة داخل المرمى(78).

وعاد لياندرو ليسجل الهدف الثالث للفريق الياباني عبر تسديدة متقنة من ركلة حرة مباشرة (85).



وعزز كاشيوا رايسول الذي كان ضامنا تأهله الى الدور الثاني من الجولة الماضية، موقعه في الصدارة برصيد 14 نقطة بفارق7 نقاط امام سنترال كوست الذي استفاد من تعادل غويجهو رينهي الصيني مع ضيفه سوون بلووينغز الكوري الجنوبي 2-2 على استاد المجمع الأولمبي في غويانغ.



وسجل سون جيهاي (45) وزهانغ تشينغلن(86) هدفي غويجهو رينهي، ولي جونغ-مين (35) وكون تشانغ-هون (55) هدفي سوون بلووينغز.

ورفع غويجهو رينهي رصيده الى 6 نقاط مقابل 4 نقاط لسوون بلووينغز.



وفي الدور الثاني، يلعب كاشيوا رايسول مع ثاني المجموعة السادسة، وسنترال كوست مارينرز مع متصدر المجموعة السادسة أيضا، حيث تقام مباراة الذهاب في 15 مايو الحالي، والإياب في 22 منه