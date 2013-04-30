بيكنباور: ليفاندوفسكي ليس ضروريا بالنسبة لميونيخ

اعتبر الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ الألماني والدولي السابق "القيصر" فرانز بيكنباور أن ضم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لا يمثل ضرورة ملحة بالنسبة للنادي المتوج حديثاً ببطولة الدوري الألماني، ولكنه أشار مع ذلك إلى أن ناديه يجب عليه ضم اللاعب في حال كان متاحا.

وقال بيكنباور في مقابلة مع صحيفة "شبورت بيلد"الأسبوعية اليوم الثلاثاء: "إن بايرن يمتلك بالفعل خط هجوم قويا يتمثل في ماريو ماندزوكيتش وماريو غوميز وكلاوديو بيتزارو.

وأشار إلى أن ضم المهاجم البولندي الدولي"ليس ضرورة ملحة" بالنسبة لميونيخ ولكنه أضاف: "إذا كان بوسعك ضمه فعليك القيام بذلك، هذا أمر واضح".



ويتصدر مهاجم فريق بوروسيا دورتموند ليفاندوفسكي، ترتيب قائمة هدافي الدوري الألماني "بوندسليغا"بهذا الموسم برصيد 23 هدفا. كما أنه سجل جميع أهداف دورتموند الأربعة التي فاز بها 4 ـ 1 على ضيفه ريال مدريد الإسباني في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

ويلعب ليفاندوفسكي دور البطولة في شائعة انتقال كبيرة، إما بالانضمام إلى ناد آخر خلال هذا الصيف أو الرحيل عن صفوف دورتموند عقب انتهاء تعاقده مع النادي في 2014 .

وتمكن بايرن بالفعل من ضم لاعب خط وسط دورتموند ومنتخب ألمانيا ماريو غوتزه بداية من أول يوليو المقبل، وقد أبدى بيكنباور اعتقاده بأن ضم ليفاندوفسكي أيضا ربما يكون فائضاً على احتياجات النادي البافاري رغم أنه وغوتزه يجيدان اللعب سويا.