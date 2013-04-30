دوري أبطال آسيا: صراع التأهل يحتدم بين فرق المجموعة الثانية

ستكون المنافسة محتدمة جدا، اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية لنيل بطاقتي التأهل الى الدور الثاني من دوري ابطال اسيا لكرة القدم، حيث يلتقي لخويا القطري مع الاتفاق السعودي، وباختاكور الاوزبكي مع الشباب الإماراتي.



يتصدر لخويا الترتيب برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة أمام الاتفاق وباختاكور، ويأتي الشباب رابعا وله 6 نقاط.

وتنتظر لخويا وضيفه الاتفاق معركة كروية مثيرة اذ يأمل كل منهما في حسم تأهله وعدم انتظار نتيجة المباراة الثانية بين باختاكور والشباب.



يخوض لخويا المباراة بفرصتي التعادل والفوز، بينما يبحث الاتفاق عن الفوز، وقد يفيده التعادل اذا انتهت المباراة الثانية بالتعادل أيضا.

ويطمح لخويا لان يكون الفريق القطري الثالث المتأهل الى الدور الثاني بعد الجيش (المجموعة الاولى) والغرافة (المجموعة الثانية)، وفي حال نجح في ذلك ستكون المرة الاولى التي تتخطى فيها ثلاثة فرق قطرية الدور الاول في تاريخ مشاركاتها في البطولة الاسيوية.



التعادل يقود لخويا لكنه قد يفقده صدارة المجموعة، ولذلك يسعى للبقاء في المركز الاول لكي يخوض مباراته في الدور الثاني على أرضه، اذ يقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.



تبدو المهمة صعبة امام لخويا بسبب غياب هدافه سيباستيان سوريا للطرد في المباراة السابقة امام الشباب، الى جانب غياب الجزائري مجيد بو قرة قائد الدفاع والظهير الايمن تريسور للايقاف، ما يصعب المهمة امامه.



وسيعتمد مدرب الفريق البلجيكي ايريك غيريتس على التونسي يوسف المساكني والسنغالي ايسار ديا واسماعيل محمد وعادل لامي للوصول الى المرمى.



في المقابل، ستكون مهمة الاتفاق ايضا صعبة خاصة وان الفوز هو الورقة الرابحة التي تضمن تأهله بغض النظر عن صراع باختاكور والشباب، والرغبة في الفوز ستدفعه للعب الهجومي وهي مغامرة غير مأمونة امام فريق قوي مثل لخويا حتى في غياب هدافه سوريا.



وفي المباراة الثانية، يسعى الشباب الاماراتي الى العودة من طشقند بفوز ثمين جدا يضعه في الدور الثاني، لكن مهمته لن تكون سهلة على الاطلاق لان مضيفه يتطلع الى نفس الهدف ولن يفوت الفرصة على ارضه وبين جمهوره لمواصلة مشواره في البطولة.



في المجموعة الاولى، يلتقي الشباب السعودي مع الجزيرة الاماراتي، وتراكتورسازي تبريز الايراني مع الجيش القطري.

يتصدر الشباب الترتيب برصيد 10نقاط، يليه الجيش وله 8 نقاط، وهما ضمنا تأهلهما الى الدور الثاني من الجولة الماضية، ويأتي الجزيرة ثالثا وله 5 نقاط، مقابل 4 نقاط لتراكتورسازي



فرق الشرق



وفي المجموعة الخامسة، يلتقي اف سي سيول الكوري الجنوبي مع بوريرام يونايتد التايلاندي، وفيغاليتا سنداي الياباني مع جيانغسو ساينتي الصيني.



حجز سيول البطاقة الاولى للمجموعة اذ يتصدر برصيد 10 نقاط، وتنحصر البطاقة الثانية بين بوريرام (6 نقاط) وفيغاليتا(6) وجانغسو (4).

وفي المجموعة السادسة، يلتقي غوانغجو الصيني مع شونبوك موتورز الكوري الجنوبي، وموانغ تونغ التايلاندي مع اوراوا رد دايموندز الياباني.



يتصدر غوانغجو الترتيب برصيد 10نقاط، وهو ضمن تأهله من الجولة الماضية، يليه شونبوك موتورز بطل 2006 وهو الاقرب الى التأهل برصيد 9 نقاط، ثم اوراوا وله 7 نقاط، وموانغ تونغ بنقطة واحدة.

وكان أولسان الكوري الجنوبي احرز اللقب في النسخة الماضية بفوزه في المباراة النهائية على الاهلي السعودي بثلاثية نظيفة.