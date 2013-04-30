محافظ طوكيو يعتذر عن تعليقاته على ملف إسطنبول الأولمبي

اعتذر محافظ مدينة طوكيو ناوكي إينوسي، اليوم الثلاثاء، عن تعليقاته الانتقادية لمدينة إسطنبول التركية التي تنافس مدينته على استضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020.

واعترف رئيس ملف طوكيو لاستضافة أولمبياد 2020 بأن تصريحاته كانت "غير مناسبة ويود تصحيحها" في إشارة إلى ما بدر منه من تصريحات مؤخرا في مقابلة له مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

كما أشار إينوسي إلى أن طوكيو مستمرة في مساعيها للفوز باستضافة أولمبياد 2020 الصيفي مبدياً احترامه للمنافسين الآخرين في هذا السباق.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن إينوسي قوله: "في الدول الإسلامية ، الشيء الوحيد المشترك بينها هو الله. وبخلاف ذلك، هم يتصارعون مع بعضهم البعض، ولديهم تفاوت طبقي".

وفي المقال الذي نشر السبت الماضي، قارن إينوسي بين الشعب التركي صاحب متوسط الأعمار الصغيرة ونظيره الياباني المسن.

وقال المسؤول الياباني: "إنني واثق من أن الناس في تركيا تريد أن تعيش لمدة أطول .. وإذا كانوا يريدون أن يعيشوا طويلا، فعليهم أن يصنعوا حضارة كالموجودة لدينا في اليابان. ربما يكون لديهم الكثير من الشباب، ولكنه إذا كان الشخص يموت في سن صغيرة فإن هذا الأمر لا يعني كثيرا".

وجاء اعتذار إينوسي اليوم بعد انتقاده للصحيفة الأميركية، أمس الاثنين، حيث قال: "الصحيفة اتهمتني بانتقاد مدينة منافسة ولكن ما أردت قوله حقا لم يتم توضيحه بدقة في المقال".

مشيراً إلى أن هذه القصة تم تحريفها عن سياق الحوار".

فيما ردت "نيويورك تايمز" بقولها: "إننا واثقون تماما من دقة توصيلنا للمقال".

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن المحرر الرياضي بالصحيفة الأمريكية جيسون ستالمان قوله: "إن كلا المراسلين اللذان أجريا الحوار مع المحافظ إينوسي يتحدثان اليابانية بطلاقة. كما أن المحافظ أحضر معه مترجمه الخاص خلال الحوار، وجميع المقتطفات التي وردت على لسان هذا المترجم مسجلة صوتيا".

وذكرت "كيودو" نقلا عن مصدر باللجنة الأولمبية اليابانية أن رئيس اللجنة تسونيكازو تاكيدا تلقى رسالة إلكترونية من اللجنة الأولمبية الدولية تطالبه فيها بتوضيح المسألة.

وقال مسؤول ملف طوكيو لاستضافة أولمبياد 2020 : "نحترم تماما جميع المدن المتنافسة، ونفتخر دائما بتقديم ملفنا في أجواء مبنية على القيم الأولمبية المتمثلة في التفوق والاحترام والصداقة".

وتوقعت وسائل الإعلام اليابانية أن يتلقى إينوسي توبيخا من لجنة القيم التابعة للجنة الأولمبية الدولية لأن تصريحاته حسبما يبدو انتهكت إحدى اللوائح التي تمنع أحد المتنافسين على استضافة دورة أولمبية من التعليق على منافسيه الآخرين.

وتتنافس العاصمة اليابانية طوكيو التي استضافت أولمبياد 1964، مع مدينتي مدريد الإسبانية وإسطنبول على نيل شرف استضافة أولمبياد 2020. وكانت المدينة اليابانية خسرت سباق استضافة أولمبياد 2016 لمصلحة مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وسيتم اختيار المدينة المضيفة لأولمبياد 2020 الصيفي في السابع من سبتمبر المقبل بمدينة بوينس آيرس الأرجنتينية.