منصور بن زايد يستعد لشراء نادٍ أميركي

يبدو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في طريقه لإتمام صفقة شراء ناد في الدوري الأميركي لكرة القدم مقابل 100 مليون دولار بحسب معلومات صحافية.



وكشفت صحيفة"دايي مايل" البريطانية بأن مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الشيخ منصور أجرى محادثات سرية لإطلاق ناد جديد في نيويورك، مشيرة إلى أن الإعلان الرسمي عن توقيع العقد سيتم على هامش مباراة مانشستر سيتي وتشلسي في نيويورك في نهاية الشهر المقبل.



ومن المتوقع أن يكون مقر النادي في ضاحية كوينز في نيويورك بالقرب من مقر نادي نيويورك ميتس للبيسبول وملاعب فلاشينغ ميدوز، حيث تقام منافسات بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام.



وسيكون النادي جاهزاً لخوض منافسات الدوري الأميركي عام 2016، وعلى الرغم من أن اسم النادي لا يزال سرياً فان مصادر في الولايات المتحدة أشارت إلى امكانية تسميته "نيويورك سيتي اف سي".