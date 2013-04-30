ميونيخ "الواثق" لا شيء يقلقه سوى "الإيقافات"

غادر فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة برشلونة الإسبانية، حيث سيحل ضيفا على فريقها في إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، غداً الأربعاء، وسط تفاؤل ألماني بأن يكون فوزه 4 ــ صفر في مباراة الذهاب كافياً لبلوغه نهائي البطولة، ولكن بايرن يخشى في الوقت نفسه تعرض لاعبيه للإيقاف في حال حصولهم على مزيد من البطاقات الصفراء.

وكان رئيس بايرن أولي هونيس، الذي يتعرض للانتقادات لارتباطه بالتحقيق في قضية تهرب ضريبي بألمانيا، ورئيس مجلس إدارة النادي كارل-هاينز رومينيغه على رأس بعثة فريق بايرن اليوم.

وقال رومينيغه من مطار ميونيخ: "لدي ثقة كاملة في الفريق وفي مدربه يوب هاينكيس وأنا مقتنع بقدرتنا على بلوغ النهائي".

وأضاف: "لسنا في حالة استرخاء، ولكننا نتمتع بتركيز عال ومتحفزين لأننا لدينا هدف كبير ببلوغ نهائي لندن في 25 مايو".

ولم يسبق لبرشلونة طوال تاريخه بمسابقة دوري الأبطال أن نجح في تعويض هزيمته بأربعة أهداف، ولكنه تغلب على آيه سي ميلان 4 ــ صفر في "كامب نو" بعدما خسر مباراة الذهاب صفر ــ 2 في إيطاليا خلال دور الـ"16" من البطولة الحالية. كما فاز برشلونة 4 ـ صفر على ميونيخ في مواجهتهما السابقة بالبطولة عام 2009.

ولكن ميونيخ فرض سيطرته التامة على مجريات مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بألمانيا، ولا يخشى النادي الألماني حالياً سوى حصول لاعبيه فيليب لام وباستيان شفاينشتايغر وخافي مارتينيز ودانتي وماريو غوميز ولويس جوستافو على بطاقات صفراء غداً بما سيحرمهم من المشاركة في نهائي ويمبلي في حال تأهل الفريق إليه.

وتوقع جناح بايرن "الهولندي" أريين روبين أن تكون المباراة رائعة، وبالغة الصعوبة كما توقع ظهور الأرجنتيني ليونيل ميسي بمستوى أفضل مما ظهر خلال مباراة الذهاب التي يرجح أن الإصابة كانت سبباً وراء أدائه المتواضع فيها.

وحذر روبين قائلا: "مازال ميسي هو أفضل لاعب في العالم. فإذا كان في حالته الطبيعية، فالجميع يعلمون ما يستطيع أن يفعله".