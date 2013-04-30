نيمار يسوق صوره على الإنترنت

المصدر: ريو دي جانيرو ــ د ب أ

وقع مهاجم سانتوس البرازيلي الدولي نيمار، مع شركة"ماي ستار اوتوجراف" الإسبانية والتي تبيع الصور التي تحمل توقيع النجوم على شبكة الإنترنت، مقابل مبلغ يتراوح بين 30 و60 دولاراً للصورة الواحدة.

ووفقا لبوابة "يو او ال سبورت" الالكترونية، جاءت عملية اختيار نيمار بعد استطلاع رأي حول اللاعبين الأكثر شهرة على مستوى العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سيرخيو رينكون: " نيمار تفوق على لاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو ولاعب برشلونة ليونيل ميسي في استطلاع الرأي وهو ما أهله لتوقيع العقد.

وأشار رينكون إلى أن نيمار سيحصل على نسبة من إيرادات بيع الصور، ولكنه لم يكشف عن القيمة التي سيحصل عليها.

ووقعت ماي ستار اوتوجراف" أيضا عقداً مع البرازيلي لوكاس لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي لينضم إلى العديد من اللاعبين أمثال ديفيد فيا والكولومبي فالكاو غارسيا بجانب لاعبي التنس رافاييل نادال وديفيد فيرير.