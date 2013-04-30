وزراء مفلسون

من يمول الألتراس؟ ولماذا حضر المغرور مانويل جوزيه لمصر؟ ولماذا يرشح اتحاد السلة رئيسه السابق ليطلق اسمه علي الصالة المغطاة‏!‏

مع أن هناك غيره من العظماء السابقين أحق منه بكثير؟ ولماذا يظهر اسم منير ثابت علي الساحة الرياضية من جديد؟ ولماذا يقول رئيس الاتحاد السكندري ان رئاسته للنادي ليست إضافة لتاريخه؟ ولماذا يترك وزيرا الرياضة والشباب الاقصر تحتضر؟ من يجيب؟

سبق ان حذرنا وزيري الرياضة والشباب من انتشار الفساد في ربوع الوسط الرياضي, لكن للأسف ضربا بالكلام عرض الحائط وأصرا علي مساعدة المفسدين! وحذرنا وزير الرياضة من فساد اتحاد الطائرة التي انسحب من الدوري العالمي للطائرة, واستقدم مدربا كهلا فشل من قبل مع منتخبنا! لكن الوزير سمح للاتحاد بالتعاقد معه بالدولار! وبالعند في الاعلام, عين الوزير زوجة رئيس الاتحاد عضوة بمجلس ادارة الزمالك وعين شقيقتها عضوة بمجلس ادارة اتحاد الطائرة رغم نجاح لاعبتين سابقتين في الانتخابات اي ان اتحاد الطائرة يضم3 سيدات من أجل عيون.., ثم عين الوزير مجلس ادارة لنادي الاتحاد بالاتفاق مع رئيس نادي سابق بشرط ان ينفق علي النادي ويكون مسئولا عن قراراته من الباطن, ثم تجاوز الوزير حدوده مع الاعلاميين بتصريحاته المسيئة لهم بدبي, ومن قبل انتقد الاعلاميين خلال حفل للرياضيين! يامعالي الوزير لاتخسر الناس.. فانت جالس الآن علي مقعد وزير.. وغدا ستتركه!فلا تشوه من سبقوك ونفذ خططك وبرامجك دون إهانة للآخرين, واعلم أن الاعلام ليس مرأة لتجميلك!

> ومن وزير الرياضة إلي وزير لشباب الذي يصر علي عدم اجراء الانتخابات بمراكز الشباب إلا بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب لكي تستخدم للدعاية الانتخابية, ويصر علي عدم تطوير أو صرف أي دعم لأي مركز إلا بعد ان يقدم له فروض الولاء والطاعة, ألا يعد ذلك إفلاسا!

> ووزير الداخلية ومدراء الأمن الذين يرفضون تأمين مباريات كرة القدم التي تقام أصلا بدون جماهير لماذا هم جالسون علي مقاعدهم طالما لايستطيعون تأمين مباراة؟ هل المطلوب استدعاء أمن من الخارج لتأمين المباريات؟ أم انه الخوف والضعف من شلة شباب متهور؟

نقلاً عن "الأهرام" المصرية

