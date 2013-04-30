"مورينهو" يؤيد تصريحات "بيكنباور" المسيئة لبرشلونة

أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، البرتغالي جوزيه مورينهو، عن تأييده التام للتصريحات التي أطلقها الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ الألماني، فرانس بيكنباور، والتي حذر فيها لاعبي فريقه من الأساليب القذرة التي من الممكن أن يتخذها فريق "برشلونة" الإسباني في مواجهته المرتقبة أمام الفريق البافاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وأشار مورينهو- في المؤتمر الصحافي الذي عُقد عشية مباراة فريقه المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند الألماني في إياب الدور ذاته- إلى أنّه قد قرأ تصريحاً لشخصية مرموقة في عالم كرة القدم- في إشارة إلى القيصر بيكنباور- تحدث خلالها عن إمكانية حدوث أمور غير مشروعة في ملاعب كرة القدم.



وأكّد المدرب البرتغالي بأنّ هذا التصريح مطابق تماماً للتصريح الذي أطلقه قبل حوالي ثلاث سنوات عندما كان مدرباً للإنتر، وهو ذاته الذي تسبب في انقلاب العالم ضده آنذاك.



واختتم المدير الفني لفريق ريال مدريد حديثه بالسخرية من وسائل الإعلام الإسبانية التي لم تُحرك ساكنة تجاه هذا الموضوع، مشيراً إلى أنّ البعض منها يستمع لتصريحات هذه الشخصية دون تعليق، كما لو أن شيئا لم يحدث.



وكان "بيكنباور" قد أعلن عن خشيته من الأساليب القذرة التي من الممكن أن يتخذها فريق "برشلونة"الإسباني خلال مواجهته المرتقبة أمام الفريق البافاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؛ وذلك لتعويض الهزيمة الكارثية التي تلقاها الفريق في لقاء الذهاب في أليانز أرينا برباعية نظيفة.



وتابع أسطورة الكرة الألمانية حديثه قائلاً: " الفريق الكاتالوني لن يستسلم، برشلونة مجروح الآن في كبريائه وسيدافع عنه بكل استماتة، سيستفزوننا، وسيستخدمون كل حيل العالم"، مطالباً لاعبي فريقه بتفويت الفرصة عليهم عن طريق تفادي تلك الاستفزازات.