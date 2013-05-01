اتحاد القدم السعودي.. يوافق على تسجيل نور مع النصر

وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم صباح اليوم على تسجيل قائد الاتحاد السابق محمد نور في كشوفات نادي النصر كلاعب هاو، وبذلك يمكنه المشاركة في لقاء الفريق المقبل أمام الأهلي في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الأبطال السبت المقبل.

وكان نور قد انتقل للنصر الشهر الماضي، بعدما رفض الإجازة المفتوحة التي منحت له من قبل إدارة ناديه السابق الاتحاد، مفضلا الانتقال للنادي العاصمي الذي وقع معه عقدا لمدة موسم ونصف، وتم تسجيله كلاعب هاو ليتسنى له المشاركة في كأس الأبطال مقابل 100 ألف ريال عن كل مباراة، وسيحصل على 4 مليون ريال في الموسم المقبل.

من جانب آخر، قرر الأوروغوياني كارينيو مدرب الفريق الاستغناء عن ١٤ لاعبا صاعدا من الفريق الأولمبي للموسم المقبل، وطلب كارينيو من إدارة النادي إجراء مخالصات نهائية مع بعض اللاعبين يتقدمهم حارس الهلال السابق والمنتقل للفريق مطلع الموسم الحالي بدر الدعيع، وإعارة بعض اللاعبين لأندية أخرى.

يذكر أن كارينيو استعان بعدد من لاعبي الفريق الأولمبي للمشاركة مع الفريق هذا الموسم وهم عبدالعزيز الذيابي وأيمن فتيني والحارس عبدالله الشمري وعبدالله مادو ويوسف خميس.