إدارة ميلان: بالوتيلي "بريء".. الصحيفتان "تكذبان"

كذّب نادي إيه سي ميلان الإيطالي ادعاءات صحف إيطالية وإسبانية نشرت تصريحات منسوبة لمهاجمه الإيطالي ماريو بالوتيلي حول مباراة ريال مدريد و بروسيا دورتموند ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس أوروبا للأندية الأبطال، التي انتهت بهزيمة الأخير ٢-صفر، وتأهله بمجموع نتيجة المباراتين ذهاباً وإياباً، حيث ادعت - بحسب بيان إدارة نادي ميلان - بعض الصحف أن بالوتيلي قال بأنه سيسمح للمغنية البلجيكية فاني نيجويشا بالسهر مع لاعبي ريال مدريد في حالة تأهل الفريق "الملكي" إلى النهائي الأوروبي.

ونشر ايه سي ميلان، بيانا على موقعه الرسمي في الانترنت، ذكر فيه: "بالوتيلي لم يجر اي مقابلة مع صحيفتي "ذا صن"، و"كورير ديلا سيرا"، ولم يتحدث حول مباراة ريال مدريد و بروسيا دورتموند ابداً، وكل ما نشر على لسانه غير صحيح".

وكان بالوتيلي قد ارتبط بالمغنية البلجيكية فاني نيجويشا منذ ستة أشهر، وتبدو العلاقة بينهما مستقرة، حيث اتسم بالوتيلي بالهدوء في الملعب، بعكس ما كان عليه سابقاً.

يذكر ان مواقع عالمية وعربية، تنشر تصريحات منسوبة لماريو بالوتيلي، نقلاً عن تغريدات منشورة في حسابه الشخصي في "تويتر"، لكن الحساب مزور ولا يمت للاعب الايطالي بصلة، وهو ما أكده بالوتيلي مرارا، في مناسبات عدة، بأنه لا يملك حساباً شخصياً في "تويتر".