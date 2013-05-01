الانتخابات الآسيوية .. سلمان آل خليفة والسركال "الأوفر حظاً"

تتجه الأنظار إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، غداً الخميس، حيث تجتمع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لانتخاب رئيس جديد للاتحاد القاري لتكملة الولاية الحالية التي تنتهي في 2015 لشغور المنصب إثر إبعاد الرئيس السابق القطري محمد بن همام بسبب تهم تتعلق بالفساد.

وأوقف الاتحاد الدولي "فيفا" ابن همام مدى الحياة في منتصف 2011 بعد اتهامه بشراء أصوات لاتحادات في منطقة الكونكاكاف في السباق على رئاسة "فيفا" ضد السويسري جوزيف بلاتر، لكن القطري نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه، ثم أعلن اعتزاله العمل الرياضي قبل أشهر قليلة عقب تقرير محكمة التحكيم الرياضي الذي أعلن عدم وجود أدلة كافية لإيقافه مدى الحياة.

ويتنافس في انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي غداً رئيس الاتحاد البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم، ورئيس الاتحاد الإماراتي يوسف السركال، وعضو المكتب التنفيذي لـ"فيفا"التايلاندي واراوي ماكودي.



إلى ذلك أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد، اليوم الأربعاء، من ماليزيا انسحاب مواطنه حافظ المدلج من سباق انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي المقررة، غدا الخميس، في العاصمة الماليزية. وقد أعلن المدلج مرارا أنه سينسحب من السباق في حال بقي مرشح عربي آخر قبل الثاني من مايو.



المعطيات تشير إلى أن المرشحين الأبرز للفوز بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي هما سلمان بن إبراهيم ويوسف السركال .. وفي حين تتحدث تقارير عدة عن أفضلية للأول، فإن المرشح الإماراتي يعتبر أيضاً أن فرصته بالفوز كبيرة في حال الوصول إلى الجولة الثانية من التصويت.

يشارك في التصويت ممثلو اتحادات كرة القدم في" 46 "دولة آسيوية، وقد يرتفع العدد إلى"47"دولة في حال وافقت الجمعية العمومية غير العادية غدا - قبيل بدء الانتخابات - على تصويت اتحاد بروناي.

وحسب نظام الانتخابات، فإنه يتعين على المرشح الحصول على ثلثي عدد الأصوات في الجولة الأولى من التصويت لكي يعلن رئيساً للاتحاد الآسيوي، وإذا لم يجمع أي من المرشحين هذا العدد من الأصوات يتم اللجوء إلى جولة ثانية يخرج منها المرشح الذي ينال أدنى نسبة من الأصوات.

وفي الجولة الثانية، يفوز بالرئاسة المرشح الذي ينال نصف عدد الأصوات زائد واحد في حال بقي مرشحان فقط، أما إذا كان عدد المرشحين أكثر من اثنين فيستثنى أيضا الذي ينال أقل عدد من الأصوات وتستمر عملية التصويت بين المرشحين المتبقيين في جولة ثالثة التي تحسم بالغالبية المطلقة أيضاً.

وارتفعت حمى الانتخابات الآسيوية في الأيام الأخيرة، خصوصاً بعد انتقال المرشحين إلى كوالالمبور وحضور ممثلي جميع الاتحادات الآسيوية، حيث من المتوقع أن تكون الساعات الأخيرة التي تسبق موعد الجمعية العمومية قابلة للمتغيرات نظراً للاجتماعات المكثفة التي تحصل بين المرشحين والاتحادات الوطنية.

وأبرز الحاضرين لهذه الانتخابات في أكبر قارات العالم من حيث المساحة الجغرافية والعدد السكاني، رئيس "فيفا" السويسري جوزيف بلاتر، و رئيس الاتحاد الأوروبي"يويفا"الفرنسي ميشال بلاتيني.

ولا ينكر أحد على الاطلاق أن بلاتر كان لاعباً مهما في انتخابات عام 2009 بين ابن همام حين كان رئيساً للاتحاد الآسيوي والشيخ سلمان بن ابراهيم على عضوية المكتب التنفيذي للمنظمة الدولية والتي فاز فيها القطري بصعوبة، بفارق صوتين "23" مقابل"21"مع ورقتين فارغتين.

وما تزال تتردد تدخلات بلاتر في تلك الانتخابات حتى الآن، حيث يشير كل من المعسكرين الى تدخل بلاتر ضده.

وزادت انتخابات 2009 الشرذمة داخل أسرة كرة القدم الآسيوية، وأدت قضية ابن همام ومشكلته مع "فيفا"ثم إيقافه إلى مزيد من الضعف في أحد أكبر اتحاد قاري في العالم الذي شغله بالوكالة الصيني جانغ جيلونغ نحو عامين.

وتشير أجواء الانتخابات الحالية إلى انقسام حاد استعملت فيه في الأيام الأخيرة الأسلحة نفسها تقريباً التي خبرها الجميع في انتخابات 2009، من اتهامات بشراء الأصوات التي ترافق كل انتخابات وصولاً إلى تدخل المجلس الأولمبي الآسيوي برئاسة الشيخ أحمد الفهد من دون تقديم أدلة على ذلك، أضيف إليها هذه المرة عنوان لم تتضح أهدافه باتهام للشيخ سلمان بن ابراهيم ورد عبر موقع الكتروني بانتهاك حقوق الانسان عبر حبس لاعبين في التظاهرات الضخمة التي ضربت البحرين قبل أكثر من عامين.

ويتعامل بلاتر مع الانتخابات الآسيوية بحذر شديد هذه المرة، فهو يعرف المرشحين الأربعة جيداً وإن كان بدرجات متفاوتة، لكنه أعلن أنه لا يدعم مرشحاً بعينه وأنه على الحياد.

وبدا بلاتيني المرشح لخلافة بلاتر في "فيفا" أو منافسته في الانتخابات، إذ يتجه السويسري إلى إعلان ترشيحه لولاية رابعة خلافاً لما كان أعلنه سابقاً، عقب وصوله إلى كوالالمبور متحفظا بقوله: "يجب على الرئيس الجديد للاتحاد الآسيوي أن يعمل على تطوير آسيا وأن يكافح ظاهرة الفساد" مؤكداً في الوقت نفسه أن وجود أربعة مرشحين للرئاسة ظاهرة جيدة.

وأياً تكن النتيجة غداً، فانه تقع على عاتق الرئيس الجديد مهمة صعبة لإعادة لم شمل الأسرة الآسيوية التي تشرذمت كثيراً في الأعوام الماضية، وكان هذا العنوان رئيساً في برامج المرشحين، إذ حمل برنامج الشيخ سلمان شعار"آسيا المتحدة"، وبرنامج السركال عنوان "آسيا بالقلب"، حتى أن برنامج حافظ المدلج كان بشعار "حافظ على آسيا"، كما طالب ماكودي أسرة كرة القدم الآسيوية بضرورة "التكاتف ونبذ الخلافات" معتبراً أن "الانتخابات تسببت بشرخ كبير في العلاقة بين أعضاء الاتحاد الآسيوي".

يضاف الى ذلك مهمة"تنظيف" سمعة الكرة الآسيوية من الفساد والتلاعب بنتائج المباريات عبر الرشوة والمراهنات وأمور كثيرة أخرى.