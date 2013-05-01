المرشح السعودي ينسحب من سباق "رئاسة الآسيوي"

أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد، اليوم الأربعاء، من ماليزيا انسحاب مواطنه حافظ المدلج من سباق انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي المقررة غدا الخميس في كوالالمبور.

وقال عيد: "انسحاب المدلج جاء لعدم التوافق بين المرشحين العرب، وصوت السعودية سيعلن غداً، لكن سيكون لنا مرشح في انتخابات رئاسة الاتحاد الاسيوي عام 2015 واثنين إلى عضوية الاتحاد الدولي".



وأضاف عيد: "أصبح لدى المدلج خبرة جيدة من خلال ترشحه للانتخابات الحالية وهو ما يجعلنا ندفع به في انتخابات 2015".

وانحصر التنافس بين الثلاثي الإماراتي يوسف السركال والبحريني الشيخ سلمان بن خليفة والتايلاندي واراوي ماكودي لتكملة الولاية الحالية التي تنتهي عام 2015 لشغور المنصب، إثر ابعاد الرئيس السابق القطري محمد بن همام بسبب تهم تتعلق بالفساد.

وكان المدلج قد أعلن مرارا انسحابه إذا لم يحدث توافق عربي بين السركال والشيخ سلمان، وعلق المدلج على إعلان رئيس اتحاد القدم السعودي لخبر انسحابه، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": "أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم سحب الترشح السعودي قبل قليل، وبذلك ينتهي الفصل الأول من كتاب "السعوديون قادمون" .. والقادم أفضل وأقوى".

وقال المرشح السعودي المنسحب في حديث لـ "فرانس برس"، انه قرر في الاصل خوض الانتخابات "تقديرا لمكانة ودور السعودية، لكن بسبب عدم التوافق بين المرشحين العرب قررت الانسحاب وعدم اكمال السباق".



يذكر أن المدلج أبدى تذمره قبل أسبوعين، خلال حديث لبرنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية"، بسبب ما وصفه بـ"تجاهل المسؤولين السعوديين الذين وعدوه بالدعم ومن ثم خذلوه"، ووعد أن يكشف ما حدث بعد انتهاء الانتخابات.