ريال مدريد .. انتهت الحفلة حان وقت النوم

واصل بوروسيا دورتموند الألماني مغامرته الأوروبية الرائعة والناجحة وأطاح بريال مدريد الإسباني رسميا من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم الهزيمة صفر-2 أمام الفريق الملكي، اليوم الثلاثاء، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وعاد الريال من بعيد في الدقائق الأخيرة من المباراة وسجل هدفين لكن هذا لم يكن كافيا للعبور إلى المباراة النهائية التي تقام على استاد "ويمبلي" الشهير بالعاصمة البريطانية لندن.

ويلتقي دورتموند في النهائي مع الفائز من لقاء برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني اللذين يلتقيان إيابا غدا الأربعاء بعد فوز بايرن 4-صفر على ملعبه ذهابا.

وتأهل دورتموند إلى المباراة النهائية للبطولة بالفوز 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعدما تغلب على الريال 4-1 في مباراة الذهاب بدورتموند يوم الأربعاء الماضي.

وقدم الفريقان عرضا رائعا في لقاء اليوم وكانت الندية واضحة بينهما على استاد "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية مدريد وعاند الحظ أصحاب الأرض أكثر من مرة في بداية اللقاء ففشل الريال في هز الشباك بأكثر من هدف في الدقائق الأولى.

لكن الحظ وقف إلى جوار الفريق أيضا في أكثر من مناسبة على مدار المباراة، وخاصة في الشوط الثاني الذي شهد أكثر من فرصة خطيرة للضيوف وكانت منها تسديدة مدوية من اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي تصدت لها العارضة.

وبينما بدأ اليأس يتسرب للجماهير في ظل التألق الدفاعي للضيوف، شهدت الدقائق الأخيرة هدفين رائعين للريال سجلهما البديل الفرنسي كريم بنزيمة والمدافع سيرخيو راموس في الدقيقتين 83 و88 .