صحف إسبانية: كانت ليلة عظيمة .. لكنها "مروعة"

أبدت صحف إسبانية اليوم، أسفها وحزنها لخروج ريال مدريد من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم .. وأكدت على "الحظ العاثر" الذي لازم الفريق و"الكبرياء" الذي اتسم به أداء الفريق "الملكي" أمام بوروسيا دورتموند الألماني، أمس الثلاثاء، في مباراة الإياب التي انتهت لصالح الريال 2 ــ صفر.

وتأهل دورتموند لنهائي البطولة بعد فوزه 4 ــ 3 في مجموع المباراتين، حيث سبق له الفوز 4ــ 1 على ملعبه ذهابا يوم الأربعاء الماضي.

وودع الريال بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينهو بطولة دوري الأبطال من المربع الذهبي للبطولة للموسم الثالث على التوالي.

وكتبت صحيفة "آس" الإسبانية الرياضية اليوم: "للحظة، وبالنسبة لكثيرين، تولد شعور بأن ريال مدريد في طريقه لتحقيق المعجزة .. المنافس اهتز وأصيب نجمه .. الاستاد تحول إلى ساحة حرب .. إنها طبيعة هذه الليالي، كانت هناك رغبة في الثقة بالفريق، ورغم هذا .. غاب أهم العناصر أهمية وهو الحظ".

وعنونت صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية اليوم، صفحتها "ريال مدريد كان على وشك حسم العودة العظيمة".

كما اهتمت الصحف في برشلونة وعلى صفحاتها الأولى بأنباء خروج الريال.

وذكرت صحيفة "سبورت" الرياضية أن "مورينهو يمكنه حزم أمتعته .. لأن خسارة الدوري ودوري الأبطال هي جواز الخروج من البرنابيو".

وفي المقابل، ذكرت صحيفة "إلبايس" أن "الشعر الملحمي لا يكفي للعبور إلى نهائي دوري الأبطال"، ووصفت ليلة أمس بأنها "ليلة مهتزة .. ولكنها مروعة" على استاد سانتياغو برنابيو.