ظهير برشلونة .. يحفّز زملاءه بكلمات ملاكم "مسلم"

حفز الظهير الايمن في فريق برشلونة الاسباني، البرازيلي دانييل الفيس، زملاءه قبل الموقعة المنتظرة بين فريقه وفريق بايرن ميونيخ الالماني، الليلة في اياب نصف نهائي بطولة دوري ابطال اوروبا، بنشر تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب فيها: "المستحيل .. هو كلمة توجد فقط في قاموس الضعفاء، لكي يستطيعوا العيش في عالمهم بسهولة، دون المحاولة لاكتشاف ما بداخلهم لتغيير الواقع".

وكتب في تغريدة اخرى: "المستحيل .. ليس فعل، بل هو رأي .. المستحيل هو شيء مؤقت، المستحيل لا شيء".

واقتبس البرازيلي ألفيس تغريدتيه من كلمات الملاكم العالمي "المسلم" محمد علي كلاي في اعلان لشركة ملابس رياضية ألمانية.

ويحتاج برشلونة للفوز بنتيجة 5-صفر على خصمه، للتأهل لنهائي البطولة في ويمبلي الانجليزية.

