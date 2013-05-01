كلهم بـ "٣٨" مليون يورو ورونالدو وحده بـ "٩٤".. المال لا ينتصر دائماً

بين فريق بروسيا دورتموند - الذي أعلن نفسه البارحة كأول المتأهلين إلى نهائي كأس أوروبا للأندية الأبطال- وفرق أوربية أخرى كبيرة، كتب الصحافي في صحيفة "موندو ديبرتيفو"، الإسباني تشافي مونييز عن قيمة لاعبي دورتموند وكيفية صناعة فريق دون كثير من الأموال "قد لا تصدق أن تشكيلة بروسيا دورتموند تقدر بـ 38 مليون يورو فقط!.. لكنها هي الحقيقة".

وأضاف: "بروسيا دورتموند الألماني يضرب مثالا رائعا في كيفية صناعة فريق قوي وعظيم دون الحاجة إلى جلب نجوم بأموال باهظة.. السر يكمن في شخص يدعى مايكل زورك، وهو المدير الرياضي الحالي لنادي بروسيا دورتموند.. كان زورك لاعب متوسط ميدان دورتموند في الفترة بين 1981- 1998 وهو القائد الحقيقي لكيفية صناعة فريق غير باهظ الثمن!".

ويوضح تشافي: "قيمة التشكيلة التي خاضت مباراة الذهاب في المانيا تقدر بـ 38 مليون يورو فقط .. اي اقل بمليون يورو فقط عن قيمة انتقال اللاعب الالماني ماريو غوتسه الى بايرن ميونيخ، حيث اشترى النادي البافاري غوتسه في صفقة تقدر بـ 37 مليون يورو.. ليثبت دورتموند انه هو الامبراطورية الحقيقية لصناعة الفريق من لاعبين ذوي قيمة فنية عالية وغير باهظي الثمن".

قيمة مالية منخفضة.. قيمة فنية عالية

واستعرض الصحافي الإسباني، لاعبي دورتموند وقيمتهم الاقتصادية عندما جاء بهم بروسيا دورتموند:

- حارس المرمى فان دير فيلير: جاء من كايسر سلاوترن الألماني كانتقال مجاني، ويبلغ من العمر 32 عاما.

- الظهير الايمن لوكاس بيزتشك: اتى من نادي هيرتا برلين الالماني بانتقال مجاني، ويعتبر الآن من أفضل الأظهرة اليمين في الدوري الالماني و يبلغ من العمر 27 عاما.

- المدافع ماتياس هوملز: كلف خزينة النادي 4 ملايين يورو، انتقل لدورتموند عام 2009 من العملاق البافاري، ويبلغ من العمر 24 عاما.

- المدافع نيفين سوبوتيتش: كلف خزينة النادي 4 ملايين ونصف المليون يورو قادما من ماينز الالماني عام 2008، ويبلغ من العمر 24 عاما.

- الظهير الايسر مارسيل شميلزير: تكلفته "صفر"، حيث جاء من قطاع الناشئين في النادي، ويبلغ من العمر 25 عاما.

- متوسط الميدان سيفين بيندير: اتى في صفقة انتقال حر من نادي ميونيخ 1860 عام 2009، ويبلغ من العمر 23 عاما.

- متوسط الميدان ايكاي جوندوجان: جاء عام 2011 بعد رحيل نوري شاهين لريال مدريد، في صفقة بلغت اربعة ملايين ونصف المليون يورو من نادي نورنبرغ الالماني، ويبلغ من العمر 22 عاما.

- متوسط الميدان ياكوب بللازيكوفسكي: كلف خزينة النادي 3 ملايين يورو، اثر انتقاله من ويسلا كاراكوفا الى دورتموند عام 2007، ويبلغ من العمر 27 عاما.

- متوسط الهجوم ماركو ريوس: اكبر استثمار او صفقة لنادي دورتموند بقيمة 17 مليون و نصف المليون يورو قادما من نادي مونشنجلادباخ الألماني عام 2012، ويبلغ من العمر 23 عاما.

- متوسط الهجوم ماريو غوتسه: تكلفته "صفر"، اذ انتقل من قطاع الشباب بالنادي، وباعه دورتموند بـ 37 مليون يورو لبايرن ميونيخ الالماني.

- مهاجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي: كلف النادي 4 ملايين ونصف المليون يورو قادما من ليخ بوزنان البولندي عام 2010 بعد ان رفضه سبورتنغ خيخون الاسباني، ويبلغ من العمر 24 عاما.

وبكثير من الاعجاب، كتب الصحافي الاسباني: "اضف الى ذلك، المجهود الرائع من إداريي النادي في صفقة بيع الياباني كاجاوا الى مانشستر يونايتد الانجليزي، حيث اشتراه بروسيا دورتموند بـ 300 الف يورو فقط من الدوري الياباني للدرجة الثانية وقام ببيعه للشياطين الحمر بـ 17 مليون يورو .. نعم، صدقوا ما تفعله هذه الادارة العظيمة، وخاصة مايكل زورك بطل دورتموند الأول".

١١ لاعبا.. أقل من لاعب وحيد

وبحسب إحصائيين فإن قيمة لاعبي فريق بروسيا دورتموند (١١ لاعباً) بلغت ٣٨ مليون يورو، فيما هداف ريال مدريد كريستيانو رونالدو، انتقل من مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى فريقه الإسباني بـ ٩٤ مليون يورو.

وفي سوق الانتقالات الآن فإن قلب دفاع دورتموند هوميلز، الذي كلف خزينة النادي 4 ملايين يورو، يرغب فريق برشلونة في شرائه بمقابل يراوح بين 20 و30 مليون يورو .. وهو الحال نفسه مع هداف الفريق ليفاندوسكي الذي احضره بروسيا بمبلغ 4 ملايين ونصف المليون يورو، فيما يرجح انتقاله الى فريق آخر فترة الانتقالات الصيفية بما يربو عن الـ 30 مليون يورو.

الياباني كاجاوا كان اهم لاعبي وسط دورتموند، وغادر الفريق الى مانشستر يونايند بمبلغ ضخم قياساً بمبلغ جلبه، وكان يرغب من وراء هذا الانتقال ان يلعب مع الفريق الانكليزي في النهائي الاوروبي .. فبلغ فريقه القديم النهائي فيما عجز هو مع فريقه الجديد تحقيق هذا الحلم.

حين سئل مدرب بروسيا دورتموند: كيف سمحتوا لموهبة مثل غوتسه أن يرحل الى بايرن ميونيخ، اجاب بقوله: "ما زال في بطون الأمهات أطفال موهوبون".

