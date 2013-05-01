منع استخدام "كاكسيرولا" .. في كأس العالم

قد يتم حظر دخول آلة"كاكسيرولا"الإيقاعية لمباريات كأس العالم لكرة القدم المقررة في البرازيل العام المقبل، بعدما استخدمتها جماهير غاضبة في مآرب أخرى.



ووزعت الآلاف من هذه الآلة يوم الأحد على الجماهير قبل مباراة بين باهيا وفيتوريا على ملعب "فونتي نوفا" وهو واحد من "12" ملعباً من المقرر أن تستضيف مباريات في كأس العالم 2014.



لكن جماهير "باهيا" الغاضبة اكتشفت استخداما آخراً لهذه الآلة حيث قامت برشق أرض الملعب بها احتجاجاً على سوء أداء فريقهم خلال المباراة التي انتهت بالهزيمة 2-1 أمام فيتوريا.



وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان له: "سنقوم واللجنة المحلية المنظمة بتقييم الوضع لإعادة النظر في السماح لـ "كاكسيرولا" بدخول المباريات في كأس القارات وكأس العالم لأسباب تتعلق بالسلامة."



ويأمل البرازيليون أن تمنح هذه الآلة الإيقاعية موسيقى صوتية مميزة في الخلفية لمباريات كأس العالم مثلما حدث مع "فوفوزيلا" في جنوب إفريقيا 2010.



وحتى قبل مباراة الأحد شكك بعض المنتقدين في هذه الآلة وقالوا إنها ليست من الآلات الإيقاعية التقليدية التي تستخدم خلال المباريات في البرازيل.



ووجهت انتقادات أيضا إلى"فوفوزيلا" بداعي أنها تغطي على أصوات الجماهير الطبيعية وتتسبب في ازعاج شديد، حيث فشلت الآلة في ترك بصمة خارج جنوب إفريقيا كما يحظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استخدامها في ملاعبه.