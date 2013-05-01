مورينهو وريال مدريد .. هل انتهت قصة "الحب"؟!

كرس خروج ريال مدريد الإسباني من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم فوزه أمس في الإياب على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني2-صفر "الذهاب 1-4"، فشل المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو الذي لم يستطع قيادة الفريق إلى اللقب العاشر في تاريخه في هذه المسابقة الأوروبية، وجعل في الوقت نفسه الكلام كثيرا عن رحيله الى إنجلترا.



وسلط مورينهو الأضواء في المؤتمر الصحافي بعد المباراة بشكل لافت على مستقبله، وكأن خروج ريال مدريد أصبح من الصف الثاني في الاهتمامات والأولويات.



وكانت الفرصة سانحة أمام مورينهو ثلاث مرات لبلوغ المباراة النهائية مع ريال الذي أحرز لقبه الأخير في هذه المسابقة عام 2002، لكنه خرج من دور الأربعة على يد مواطنه برشلونة ثم الألمانيين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.



وقال مورينهو الذي سنحت للاعبيه الأرجنتيني غونزالو هيغواين والبرتغالي كريستيانو رونالدو والألماني مسعود أوزيل ثلاث فرص محققة أهدرت في أول ربع ساعة وكانت كفيلة بحسم النتيجة والتأهل: "لست راضياً عن توقفي في نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي. أنا لست راضيا لأن هذا ليس من ثقافتي أن اكتفي بهذا الحد".



وبعد أن أشاد بريال مدريد قائلا: "وجودي هنا يعني الكثير. وجودي ليوم واحد مع ريال مدريد يساوي الكثير" انتقل مورينهو إلى الحديث عن مستقبله في إنجلترا الذي سيكون دون شك مع نادي تشلسي.



وقال في المؤتمر الصحافي: "بالطبع، أحب أن أكون حيث يحبني الناس. هكذا هي الحال في إنجلترا، لكن هنا في إسبانيا الأمر مختلف قليلاً لأن بعض الاشخاص - كثيرون منهم في هذه القاعة - يستخفون بي، لكن من الصعب اتخاذ قرار لأني أحب هذا النادي وسنرى في نهاية الموسم".



وأضاف: "لدي عقد مع ريال مدريد ولا تفسخ العقود إلا في حال عدم التفاهم بين الأطراف"مشيراً إلى أن عقده يمتد حتى نهاية يونيو 2016.

وشدد قائلاً: "أريد أن أنهي الموسم في المركز الثاني خلف برشلونة في الدوري وأن أفكر بنهائي كأس إسبانيا ضد اتلتيكو مدريد، وبعد انتهاء الموسم سنبحث كل ذلك مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز".



لكن قصة الحب الكبيرة بين مورينهو وريال مدريد انتهت منذ فترة طويلة، وهو يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية.

وإذا كانت الصفقات الكبيرة للنادي قد تمت في عهده "البرازيلي ريكاردو كاكا" مقابل"65"مليون يورو ومواطنه رونالدو لقاء" 94 "مليون يورو لتصل إلى"425"مليون يورو في حقبة السنوات الأربع من ولاية الرئيس فلورنتيو بيريز، فان النتائج التي تحققت لا تتناسب مع الثروات التي انفقت على الانتقالات ولا تلبي طموحات المشجعين.



وقاد مورينهو ريال مدريد إلى بطولة الدوري مرة والكأس المحلية مرة أيضا وقد ينجح مرة ثانية في المسابقة الأخيرة حيث سيواجه جاره أتلتيكو مدريد في النهائي، وهذه الغنائم تعتبر ضعيفة جداً خلال ثلاث مواسم لأنه لم يستطع إحراز دوري الأبطال ولو مرة واحدة.



ويستطيع مورينهو الادعاء بأن ريال مدريد توقف قبل إشرافه عليه ست مرات متتالية في ثمن النهائي، لكنه أقر قبل مباراة الأمس "إذا لم نبلغ النهائي فسيكون فشلي".



واتسمت حقبة مورينهو بعدم الوفاق والتنافر مع "البيت الأبيض" حيث تعددت النزاعات بينه وبين المسؤولين بدءا من المدير الرياضي خورخي فالدانو لتمتد هذا الموسم إلى اللاعبين وتطال المدافع سيرخيو راموس والحارس ايكر كاسياس الذي تحول الى مقاعد الاحتياط منذ عدة أشهر.



وكتبت صحيفة "آس" القريبة من النادي الملكي: "سيبقى مورينهو في التاريخ لأنه أضفى مزيدا من الحركة في حياة النادي وكذلك بسبب الانقسامات التي خلقها في صفوفه".



وأجمعت الصحف الصادرة اليوم على الإشارة إلى "قفزة ريال مدريد" بفوزه على دورتموند 2-صفر، وعلى أن رحيل مورينهو بدأ يتأكد أكثر فأكثر، وكتبت "آس": "مورينهو بدأ فعلاً بالرحيل عندما قال: "أريد أن أكون حيث يحبني الناس ما يعني أنه لا يستطيع الاستمرار مع ريال مدريد".



وقالت صحيفة "ال موندو": "إن مورينهو يعيد تركيز الرسالة من جديد على نفسه على وقع إلى اللقاء"، مشيرة إلى أنه قال ذلك بعظمة لسانه "في نهاية الموسم سنتكلم حول هذا الموضوع وعلى الأرجح لن يكون محور الكلام مسابقة دوري أبطال أوروبا المقبلة".

