"فيفا" يحذر الاتحاد القطري: لا تسمحوا لابن همام بالتدخل

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسالة إلى الاتحاد القطري يذكره فيها بقرار الإيقاف المتعلق برئيس الاتحاد الآسيوي محمد بن همام، وذلك بعد تقرير صحافي عن تدخل الأخير في الانتخابات المقررة، غداً الخميس، في كوالالمبور لاختيار خلف له.



وجاءت رسالة "فيفا"التي تلقت "فرانس برس" نسخة منها بعد أن تلقى رسالة من الاتحاد الكويتي الذي تطرق إلى تقرير نشرته صحيفة "غولف دايلي نيوز" البحرينية، الأحد الماضي، يتحدث عن تدخل ابن همام بالانتخابات.



وقال الاتحاد الدولي في رسالته الموقعة من نائب الأمين العام ماركوس كاتنر بتاريخ 30 أبريل الماضي: "نعرب عن قلقنا من المعلومات التي تتحدث عن تدخل محمد بن همام ونذكر بقرار "فيفا" المتخذ في ١٧ ديسمبر 2012 بإيقافه مدى الحياة".



وتابع "فيفا" في بيانه: "إن أي تدخل لبن همام يعتبر خرقاً للبند "19" من قانون أخلاقيات الاتحاد الدولي"، مطالباً الاتحاد القطري بأن يتبع النظام الأساسي والقوانين وقرارات "فيفا".



وختم الاتحاد الدولي رسالته: "نحن واثقون من أن الاتحاد القطري سيتبع نظامنا وقوانينا في جميع الأوقات، وسيأخذ مخاوف الاتحاد الكويتي على محمل الجد".



