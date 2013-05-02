أهداف "رونالدو" تُعادل أهداف خماسي برشلونة "الرهيب"

عاش عشاق كرة القدم في إسبانيا على إيقاع الصدمة إثر خروج قطبي الكرة الإسبانية (ريال مدريد وبرشلونة) من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على يد كل من بروسيا دورتموند، وبايرن ميونيخ "الألمانيين" على التوالي.



لكن صدمة "الفريق الملكي" كانت أقل وطأة من تلك التي ضربت غريمه الأزلي برشلونة لأسباب كثيرة، فبالإضافة إلى أن الريال قد ودع البطولة بفوزٍ مشرف على ضيفه بروسيا دورتموند الألماني في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بهدفين نظيفين، حافظ مهاجم "الميرنغي"، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو على صدارة ترتيب هدّافي أمجد الكؤوس الأوروبية.



وواصل هدّاف ريال مدريد تربعه على عرش ترتيب هدّافي "التشامبيونزليغ" برصيد 12 هدفاً، بفارق هدفين عن أقرب منافسيه، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وبفارق أربع أهداف عن مهاجم فريق بايرن ميونيخ، توماس مولر، ليحسم بشكل نظري هذه الجائزة؛ وذلك نظراً لصعوبة القمة الألمانية المنتظرة بين الفريقين في نهائي البطولة الأوروبية الأغلى.



وخفف هذا الإنجاز من معاناة جمهور "الميرنغي" الذي عاش ليلة حزينة مساء الثلاثاء الماضي، حيث بادر أنصار الفريق بإطلاق "هاشتاق" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت مسمى "الاحترام لرونالدو"، في إشارة واضحة على مدى الحب الذي يكنه عشاق "اللوس بلانكو" للاعب البرتغالي.



ولم يكتفِ عشاق "الريال" بإطلاق هذه الحملة لدعم رونالدو، بل قارن البعض منهم بين الأهداف التي أحرزها "رونالدو"، والأهداف التي أحرزها خماسي المقدمة بالغريم اللدود برشلونة.



وتساوى أفضل لاعب في العالم عام 2008 في عدد الأهداف مع خماسي برشلونة الناري، الذين لطالما أذاقوا فرق أوروبا الويلات، حيث سجّل اللاعب البرتغالي "12 هدفاً"، وهو نفس عدد الأهداف التي سجّلها لاعبو الهجوم وخط الوسط في برشلونة (ميسي 8 أهداف، وإنييستا، وتشافي، ودافيد فيّا، وبيدرو لكلٍ منهم هدفٍ واحد)