بطولة آسيا: الشباب يقلبها على الجزيرة.. ويحسم الصدارة

حسم الشباب السعودي صدارة المجموعة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على الجزيرة الاماراتي 2-1 اليوم الاربعاء في الرياض في الجولة السادسة الاخيرة.

وحول الشباب نخلفه بهدف لإبراهيما دياكيه (29) الى فوز بهدفين لناصر الشمراني (46) والبديل بدر السلطان (80).

ورفع الشباب رصيده الى 13 نقطة بفارق نقطتين امام الجيش القطري الفائز على مضيفه تركتورسازي الايراني 4-2.

وكان الشباب والجيش ضامنين تأهلهما الى الدور الثاني منذ الجولة الماضية.

وفي الدور المقبل، يلتقي الشباب مع الغرافة القطري ثاني المجموعة الثالثة، والجيش مع الأهلي السعودي متصدر الثالثة.

وجاءت بداية المباراة هادئة لم تظهر من خلالها نوايا الفريقين هجوميا حتى الدقيقة 25 التي شهدت أول تهديد للمرمى من جانب الشباب. ولم يهدأ الضيوف في تنظيم الهجمات المرتدة من قبل المشاغب البرازيلي فرناندينيو حتى الدقيقة 29 عندما مرر سبيت خاطر كرة في العمق لدياكيه عند حافة المنطقة فسددها في الزاوية اليمنى لوليد عبد الله مفتتحا التسجيل.

وفي الشوط الثاني، فاجأ علي مبخوت وليد عبد الله بتسديدة علت العارضة، ورد الشباب مدركا التعادل من عرضية للمتألق حسن معاذ داخل المنطقة تابعها الشمراني بيسراه على يمين الحارس (46)، قبل ان ينجح البديل بدر السلطان في تسجيل هدف الفوز من تسديدة ساقطة (80).

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للمدافع خالد سبيل من الجزيرة في الوقت بدل الضائع.

وفي المباراة الثانية، عاد الجيش بفوز ثمين من ايران باربعة اهداف للكوري الجنوبي غو سيول كي (24) والليبي الدوكالي الصيد (48 من ركلة جزاء) وعبد القادر الياس (53 و71 من ركلة جزاء) مقابل هدفين للبرازيلي جيلسون دي كارفاليو سواريز (2 و66).





لخويا والشباب إلى الدور الثاني



بلغ لخويا القطري والشباب الاماراتي الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال اسيا لكرة القدم بفوز الاول على ضيفه الاتفاق السعودي 2-صفر في الدوحة، والثاني على مضيفه باختاكور الاوزبكستاني 2-1 في طشقند اليوم الاربعاء في الجولة السادسة الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

في المباراة الاولى، استغل لخويا عاملي الارض والجمهور لتحقيق فوز غال خوله صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، فيما خرج الاتفاق خالي الوفاض بتراجعه الى المركز الثالث بفارق الاهداف امام باختاكور، فيما كان الشباب اكبر مستفيد من خسارة الاتفاق وباختاكور حيث انتزع المركز الثاني وتخطى الدور الاول.

وبكر لخويا بالتسجيل منذ الدقيقة 12 عبر البرازيلي لويز مارتن كارلوس جونيور، قبل ان يضيف خالد مفتاح الثاني في الدقيقة 66.

وفي الثانية، فاجأ الشباب مضيفه باختاكور بهدف في الدقيقة الاولى سجله عصام ضاحي، لكن اصحاب الارض حصلوا على ركلة جزاء في الدقيقة 19 انبرى لها ماخارادزي كاخي بنجاح مدركا التعادل، قبل ان يخطف البرازيلي جوسيل فيريرا دا سيلفا هدف الفوز للفريق الاماراتي في الدقيقة 64.

واكمل الشباب المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد محمد مرزوق في الدقيقة 86.

وفي الدور المقبل، يلعب لخويا مع الهلال السعودي ثاني المجموعة الرابعة، والشباب مع الاستقلال الايراني متصدر الرابعة.

