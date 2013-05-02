ريبيري: "ميسي لم يشارك ضدنا .. لأنه كان خائفاً"

تفاجأ الجمهور الرياضي في العالم أجمع من غياب هداف برشلونة الإسباني، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المباراة التي هزم فيها فريقه، ٣-صفر، أمام ضيفه بايرن ميوينخ الألماني، البارحة، لحساب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



ولم يستثن وقع هذه المفاجأة لاعبي الفريق المنافس، على غرار الدولي الفرنسي فرانك ريبيري الذي صرح مازحاً أن ميسي "قد غاب بسبب شعوره بالخوف من مواجهة البايرن" .



وإذا كان المدير الفني لنادي برشلونة تيتو فيلانوفا قد بررغياب ميسي بأنه بسبب تخوف الجهاز الفني للفريق من تفاقم الإصابة التي يعاني منها نجم كرة القدم العالمية فإنّ لمتوسط الميدان الهجومي لبايرن ميونيخ، فرانك ريبيري، رأي آخر، بحيث قال في تصريح لقناة "كنال بلوس" الفرنسية : "لقد تفاجأنا حين سمعنا قبل بداية المباراة أن ميسي لن يشارك فيها".



وتابع ريبيري بنبرة ممزوجة بالضحك، توحي أنه يمزح لا أكثر ولا أقل: "ربما يكون ميسي قد تخوف من مواجهتنا".



وكان ميسي قد قدم أداء ضعيفاً في لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين، يوم 23 أبريل الماضي، في ميونيخ وفاز به الفريق الألماني ٤-صفر.



وتميزت تلك المباراة بالسقوط "التاريخي" لميسي على أرض ملعب أليانز أرينا" حينما راوغه الفرنسي فرانك ريبيري بلقطة فنية جميلة في الدقيقة 72 من اللقاء .. وهي الواقعة التي لاقت رواجاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، و تم تداولها بنوع من السخرية من "أفضل لاعب في العالم " من خلال التعليقات والتغريدات، والرسومات المركّبة.