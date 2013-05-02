صحافي يسخر من برشلونة: يبدو أن "سفن أب" مشروبكم المفضل

تحول برشلونة الإسباني إلى موضع ازدراء ممن لا يشجعونه، ونكتة تتداولها ألسن "اللا كتالونيين" بسبب الخسارة المهينة التي تلقاها في مباراة الإياب للدور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام بايرن ميونيخ الألماني بثلاثة أهداف دون مقابل على أرضه وبين جمهوره، ليصبح مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والعودة (7-صفر).



وطغت لغة السخرية على وسائل إعلام أوروبية عدة، فضلاً عن إعلاميين إسبان معروفين بولائهم لنادي ريال مدريد الغريم التقليدي لـ"البرشا" على غرار مدير تحرير صحيفة "آس" توماس رونسيرو الذي تفنن في التهكم على الفريق الكتلوني.





وأغرق رونسيرو حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالتغريدات والصور التي تنال من هيبة برشلونة ولاعبيه، ومن بين الصور التي نشرها واحدة لشعار المشروب الغازي"سفن أب"، وكتب تعليقاً عليها: "يبدو أن المشروب المفضل بالنسبة للاعبي برشلونة الآن، هو "سفن أب".



كما وضع الصحافي المدريدي صورة لقميص برشلونة وقد تغير شعاره من مؤسسة قطر إلى مشروب "سفن أب" في إشارة واضحة للأهداف السبعة التي ولجت شباك الحارس فيكتور فالديز في مباراتي الذهاب والإياب أمام بايرن ميونيخ.



ومن بين الصور التي نشرها رونسيرو ولاقت رواجاً كبيراً بين الجماهير تلك التي ظهر فيها مدافع برشلونة جيرارد بيكيه وهو يرفع كفه لجمهور ريال مدريد بعد فوز فريقه بخماسية نظيفة، لكن الجديد هو إضافة إصبعين، ليظهر هذه المرة بسبعة أصابع، وهي نفس عدد الأهداف التي سجلها الفريق البافاري.



كما انتشرت صورة للبرتغالي جوزيه مورينهو مدرب ريال مدريد، وهو يرفع سبعة من أصابعه مبتسماً، وقال بعض الساخرين إن "سبيشال ون"ربما كان يتوقّع أن يسقط "البلاوغرانا" بهذه النتيجة أمام بايرن ميونيخ.



ولم يسبق لأي فريق أن سجل سبعة أهداف في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا من قبل، ليصبح الرقم سيء السمعة مرتبطاً ببرشلونة، الذي بدأ حصد الأرقام القياسية السلبية بعدما تسيّد القارة العجوز في السنوات الأخيرة وحطم معظم الأرقام التاريخية.



وبدورها سخرت صحيفة "ماركا" الرياضية من الخروج المدوي لبرشلونة، وذكرت أن بايرن ميونيخ حطّم أسطورة الفريق الكتالوني بتسجيل سبعة أهداف كاملة في المباراتين، واضعة صورة لظهر المهاجم دافيد فيا الذي يحمل الرقم "7" على صدر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت.