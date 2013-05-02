لاعبون "برشلونيون" يقاومون الهزيمة "المذلّة".. بـ "التغريدات"

تشارك لاعبو برشلونة الإسباني الحزن مع جماهيرهم في أعقاب الخسارة "المذلة" على يد الخصم الألماني القوي بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة في ملعب الكامب نو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب حارس المرمى فيكتور فالديز تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد مرور ساعة على انقضاء المباراة: "ضربة موجعة لنا في هذه المباراة .. هذه لحظة صعبة علينا .. أشكركم جميعا، لدعمكم لنا في هذا اليوم".

فيما كتب الحارس البديل بينتو: "يجب علينا أن نتعافى سريعا من هذه المباراة، وأن ننظر أمامنا في اتجاه هدفنا القادم، وهو الحصول على الدوري الإسباني .. شكرا لدعمكم".

أما لاعب الوسط اندريس انييستا، فكتب مغرداً: "إقصاء قوي.. أشكر كل الجماهير التي ساندتنا منذ الوصول في الحافلة حتى النهاية".. وعلى غراره كتب تياغو الكانتارا: "كان إقصاء قاسياً .. لكن لدينا هدف أهم وهو التحسن والتركيز على الدوري".

الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس، كتب: "شكرا للجميع .. لحظات كهذه تشعرني بأنني محظوظ، كوني جزء من هذا النادي .. سنعود".

على الجانب الآخر، كان مدافع الفريق البافاري جيروم بواتنغ أول المغردين من لاعبي فريقه، وكتب: "ويمبلي ينادينا .. فخور بالفريق.. أشكر عائلتي وأصدقائي وكل من ساندونا".. وهي التغريدة التي رد عليها شقيقه برينس بواتنغ لاعب وسط ايه سي ميلان، بتغريدة مشجعة، قال فيها: "أداء قوي ومذهل من البايرن.. أتمنى أن يكون باستطاعة أخي أن يرقص (رقصة القمر) إذا فازوا باللقب".

