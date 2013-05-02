لماذا غاب ميسي في اليوم المصيري

لماذا لعب ميسي في بيلباو؟!.. ولماذا تم استبداله في ميونيخ؟!.. ولماذا لم يلعب في "الكامب نو" امام البايرن؟! .. سيل من الأسئلة، صبه صحافيون على طاولة المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني تيتو فيلانوفا، بعد اقصائه من البطولة الاوربية بهزيمتين المانيتين كبيرتين ذهابا (٤-صفر)، واياباً (٣-صفر).

وشرح تيتو، الاسباب مفصلة، بقوله: "تحدثت مع ميسي يوم الثلاثاء بعد التمرين لكني لم اجد شيئا ايجابيا، وميسي لم يشعر بحالة جيدة .. وفي الفندق تحدثت مع اطباء الفريق واتفقنا انه اذا لعب ميسي قد تتفاقم اصابته".



واضاف: "فضلنا ابقائه على دكة البدلاء، حتى يتسنى له مساعدة الفريق، في حال كان الوضع داخل الملعب يحتاج لوجوده، لكن الفريق لم يسجل ولم يبدأ في تقليص الفارق و بالتالي لم يكن هناك ما يدعو للمغامرة بسلامته".



وتابع: "لعب ميسي في بيلباو لانه شعر بأنه في حالة جيدة، ولكن على الرغم من هذا، فبعد بضع دقائق لاحظنا شعوراً غريباً انتاب ليونيل، بدا انه لم يكن في حالة جيدة بعد المباراة في بيلباو".

