مشجعون يحفرون "قبراً" للاعبيهم .. في أرض الملعب!

وجد مشجعو فريق صربي وسيلة "مرعبة" لتحفيز لاعبيهم على الفوز والتأهل لدوري الدرجة الثانية في البلاد، وهي تتمثل بحفر "قبر" وسط الملعب ووضع رسالة واضحة وموجهة للاعبين تقول: "الدرجة الثانية.. أو هذا".



وفوجئ لاعبو فريق "مكافا ساباك" بقبر محفور داخل أرض الملعب قبل إحدى مباريات الفريق في دوري الدرجة الثالثة في صربيا، وقد وضع عليه صليب كشاهد مع رسالة شديدة اللهجة تطالب اللاعبين بالفوز والتأهل لدوري الدرجة الثانية، وإلا سيكون مصيرهم الدفن في هذا القبر.



وفتحت الشرطة الصربية تحقيقاً في الحادث، وتبين لها أن مجموعة من المشجعين المتعصبين تسللوا خلسة إلى أرض الملعب وحفروا القبر بعمق يزيد على المترين، فيما نفت إدارة النادي الذي تأسس عام 1919 علمها بهوية الأشخاص الذين قاموا بهذا الفعل.



وقال المسؤول في النادي زفن يوفانوفيتش إنه لا يستطيع تصور أن يقوم أحد مشجعي النادي بحفر القبر داخل أرض الملعب، مشيراً إلى أن الفريق يصارع منذ سنوات طويلة للصعود ويكون باستمرار منافساً قوياً لكنه يفشل في نهاية الأمر، دون أن يخطر على بال مشجعيه حفر قبور للاعبين.



ويبدو أن الرعب الذي انتاب لاعبو "مكافا ساباك" حين مشاهدة القبر والرسالة الموجّهة إليهم، دفعهم لتقديم أفضل ما لديهم، وهو ما ساعدهم على الفوز في المباراة أمام "رانا راسكا" ليصعد الفريق للمركز الثاني في جدول الدوري وعلى بعد نقطتين فقط من "سلوغا بيتروفا" المتصدر، وهو مركز يؤهله للصعود لدوري الدرجة الثانية.