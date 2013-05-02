مشجع جزائري اقتحم معقل برشلونة .. وخرج بـ"غنيمة"

أصر أحد المشجعين العرب على اقتحام ملعب "كامب نو" عقب انتهاء مباراة برشلونة الإسباني أمام بايرن ميونيخ الألماني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، من أجل الاحتفال مع لاعبي البايرن بالفوز والتأهل لنهائي البطولة، لكن رجال الأمن أخرجوه بالقوة، وقبل ذلك نال تعاطف اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري.



وبمجرد انتهاء المباراة بفوز الفريق البافاري بثلاثة أهداف نظيفة، اقتحم المشجع الذي تردد أنه جزائري الأصل أرض الملعب وذهب للاحتفال مع اللاعبين، وخاصة ريبيري، إذ ظهر وهو يحتضنه بقوة قبل تدخل رجال الأمن.



ولم تفارق الابتسامة وجه المشجع الجزائري العاشق للفريق الألماني حتى بعد أن أحاط به رجال الأمن وسحبوه بالقوة الى خارج أرض الملعب، في حين أبدى ريبيري تعاطفاً كبيراً معه وحرص على خلع قميصه وإهدائه له.



وأثار الاحتفال العفوي للمشجع الجزائري واقتحامه لأرض الملعب اهتمام وسائل الإعلام الإسبانية التي أبرزت صور دخوله أرض الملعب ومنح ريبيري له قميصه، وذكرت صحيفة "ماركا" أن المشجع لم يفكّر مرتين، وحرص على الاحتفال مع اللاعبين وليس على المدرجات بالفوز العريض وبلوغ النهائي الأوروبي.



يذكر أن ريبيري الذي تعاطف مع المشجع الجزائري، متزوّج من سيدة جزائرية، وقد اعتنق الاسلام بعد ارتباطه بها، وبات أحد اللاعبين المفضلين بالنسبة للجماهير العربية والاسلامية عموماً بفضل دماثة أخلاقه فضلاً عن مستواه الفني المميز.



وتألق لاعب الوسط الدولي الفرنسي بشكل كبير في مباراة الأمس ويعود له الفضل في الهدف الثاني الذي سجله مدافع برشلونة جيرارد بيكيه في مرماه، كما صنع الهدف الثالث للمهاجم توماس مولر بتمريرة عرضية رائعة.