منع "المسيرات" في السعودية .. يحرم "الفتح" من جولة "البطل" في شوارع الأحساء

كان غريباً، ومفاجئاً إلغاء الجولة التي قررت إدارة نادي الفتح السعودي (بطل دوري زين للمحترفين)، القيام بها في حافلة مكشوفة تجوب شوارع الأحساء احتفالاً بالبطولة التي تتحقق لأول مرة في تاريخ المنطقة الضاربة في عمق القِدم.

وبحسب إداري الفريق الكروي الأول بالنادي محمد السليم فإن قرار المنع، كان صادماً لهم، خصوصاً وانهم قد استعدوا لذلك، وأعلنوا عن الجولة - المجدولة اليوم الخميس - لجماهير النادي، وقال لـ"العربية نت": "تقدمنا بطلب لإمارة محافظة الأحساء للموافقة على مسيرة احتفال عبر حافلة معدة لهذا الغرض، ولكن الإمارة رفضت لدواع أمنية، وحين طلبنا أن تكون المسيرة الاحتفالية تحت إشراف الشرطة، تم رفض الطلب بشكل نهائي، وأبلغنا بالقرار أمس الأربعاء".

وأضاف السليم: "أبلغونا بأن قرار المنع، ناتج عن الالتزام بقوانين البلاد التي لا تسمح بعمل مسيرات داخل المملكة، ونحن نحترم القرار، وتعودنا في نادي الفتح أن نلتزم بالقوانين والقرارات الرياضية، فما بالك حين يكون قرار المنع قراراً أمنيا".