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هداف الدوري السعودي.. "رفس" في الهواء و"شتائم" على الأرض

المصدر: الرياض - بدر الحمد
تيغالي يضع قدمه بمحاذاة وجه حارس المرمى الإماراتي. (تصوير: بدر الحمد)
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كاد الغضب أن يقصي المحترف الأرجنتيني في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، سباستيان لوكاس تيغالي، خارج الملعب، مطروداً بالبطاقة الحمراء، في المباراة التي جمعت فريقه اليوم مع الجزيرة الإماراتي، على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وانتهت شبابية ٢-١، لم يسجل منها تيغالي شيئاً.

واشترك هداف الدوري السعودي (١٩ هدفاً) مع حارس مرمى الفريق الإماراتي في إحدى الكرات الهوائية، مستخدماً قدمه وليس رأسه، ما كاد يتسبب في إلحاق الأذى بالحارس خالد عيسى، الذي بدلاً من أن يدخل في عراك مع اللاعب الأرجنتيني، قام بحل النزاع الذي نشب بين مواطنه ومهاجم الشباب، وهو النزاع الذي انتهى ببطاقة صفراء في وجه تيغالي، بعد أن تناطحت فيه الرؤوس، وتمتمت الشفاه بالشتائم، بلغتين مختلفتين.

ركل في الهواء ركل في الهواء
نطح بالرؤوس نطح بالرؤوس
معركة بالأيدي معركة بالأيدي
المتضرر يفك النزاع المتضرر يفك النزاع
محاولة تهدئة محاولة تهدئة
لم تنته المعركة بعد لم تنته المعركة بعد
الحكم يتدخل الحكم يتدخل
بطاقة صفراء .. واعتراض بطاقة صفراء .. واعتراض

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