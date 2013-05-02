هداف الدوري السعودي.. "رفس" في الهواء و"شتائم" على الأرض

كاد الغضب أن يقصي المحترف الأرجنتيني في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، سباستيان لوكاس تيغالي، خارج الملعب، مطروداً بالبطاقة الحمراء، في المباراة التي جمعت فريقه اليوم مع الجزيرة الإماراتي، على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وانتهت شبابية ٢-١، لم يسجل منها تيغالي شيئاً.

واشترك هداف الدوري السعودي (١٩ هدفاً) مع حارس مرمى الفريق الإماراتي في إحدى الكرات الهوائية، مستخدماً قدمه وليس رأسه، ما كاد يتسبب في إلحاق الأذى بالحارس خالد عيسى، الذي بدلاً من أن يدخل في عراك مع اللاعب الأرجنتيني، قام بحل النزاع الذي نشب بين مواطنه ومهاجم الشباب، وهو النزاع الذي انتهى ببطاقة صفراء في وجه تيغالي، بعد أن تناطحت فيه الرؤوس، وتمتمت الشفاه بالشتائم، بلغتين مختلفتين.