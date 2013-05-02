"أذلُّوك" يا برشلونة.. 7 - صفر "رايح جاي"

أطلق بايرن ميونيخ الألماني رصاصة الرحمة على برشلونة الإسباني وألحق به هزيمة مذلة بثلاثية نظيفة في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأطاح بايرن بالفريق الكاتالوني من البطولة، بعدما لقنه درسا قاسيا للمرة الثانية في غضون ثمانية أيام، وألحق به أسوأ هزيمة على ملعبه منذ سنوات طويلة ليؤكد بايرن أحقيته ببلوغ النهائي.

وحجز بايرن مكانه في المباراة النهائية للبطولة بجدارة بعدما فاز 7-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهت مباراة الذهاب في ميونيخ بفوز بايرن 4-صفر منتصف الأسبوع الماضي.

ولحق بايرن في النهائي بمواطنه بوروسيا دورتموند الذي تأهل أمس رسميا بعد هزيمته صفر-2 أمام مضيفه ريال مدريد إيابا وفوز 4-3 في مجموع المباراتين.

وبهذا، تجمع المباراة النهائية للبطولة والمقررة على استاد "ويمبلي" الشهير بالعاصمة البريطانية لندن في 25 مايو الجاري بين فريقين ألمانيين للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعد شوط غير مقنع من برشلونة الذي كان الأكثر استحواذا على الكرة، ولكن هجماته افتقدت للفعالية والدقة المطلوبة في مواجهة الدفاع الصلد والمتكتل من بايرن الذي شكلت هجماته المرتدة خطورة فائقة وكادت تسفر عن أكثر من هدف.

وفي الشوط الثاني، بادر بايرن بهز الشباك عن طريق الهولندي آريين روبن في الدقيقة 48 ليبدد آمال برشلونة في المواجهة، حيث أصبح مطالبا بهز الشباك ست مرات للعبور إلى النهائي.

لكن إذلال برشلونة لم يتوقف عند هذا الحد بل ضاعفت النيران الصديقة من محنة الفريق الكاتالوني عندما سجل جيرارد بيكيه الهدف الثاني في مرمى فريقه عن طريق الخطأ في الدقيقة 72.

وضاعف لاعب الوسط الألماني توماس مولر من محنة برشلونة بإحراز الهدف الثالث لبايرن بضربة رأس في الدقيقة 76.

وواصل بايرن انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي وحقق اليوم فوزه الـ ١٨ على التوالي في المباريات التي يخوضها خارج ملعبه بمختلف البطولات.

كما اقترب بايرن، الذي حطم أرقام قياسية عدة هذا الموسم، من تحقيق حلم الثلاثية في الموسم الحالي، حيث توج الفريق قبل أكثر من أسبوعين بلقب الدوري الألماني "بونسدليغا" ووصل لنهائي كأس ألمانيا ونهائي دوري الأبطال.

وحجز بايرن مكانه في نهائي دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي وللمرة الثالثة في آخر أربعة مواسم، حيث خسر النهائي في عام 2010 أمام انتر ميلان الإيطالي ثم في الموسم الماضي أمام تشلسي الإنجليزي.

وواصل برشلونة عروضه المهتزة في الآونة الأخيرة خاصة في ظل غياب عدد من العناصر المؤثرة عن صفوف الفريق وفي مقدمتها الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي عانى في الآونة الأخيرة من إصابة في عضلات الفخذ وغاب عن تشكيلة الفريق في لقاء اليوم وإن جلس ضمن الاحتياطيين على مقاعد البدلاء.

ورغم الحضور الجماهيري الهائل الذي أكد في البداية على الثقة الكبيرة التي يحملها المشجعون لفريقهم، ضرب غياب ميسي عن التشكيلة الأساسية معنويات الجميع في المدرجات حيث غاب اللاعب عن التشكيل بسبب تجدد آلامه في عضلات الفخذ صباح اليوم.

كما غاب عن تشكيلة برشلونة كل من المدافع المخضرم كارلوس بويول والأرجنتيني خافيير ماسكيرانو للإصابة وسيرخيو بوسكيتس والفرنسي إيريك أبيدال لعدم اكتمال الشفاء وخوردي ألبا للإيقاف.

كما عانى الفريق الكاتالوني كثيرا في ظل المستوى المتدني الذي ظهر عليه الثلاثي سيسك فابريغاس وبدرو رودريغيز وديفيد فيا ليظهر برشلونة بلا أي مخالب حقيقية في هذه المباراة.

وضاعف من أزمة الفريق عدم ظهور تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا بمستواهما المعهود، بينما ذهبت تسديدات ألفيس وبدرو القليلة والنادرة بعيدا عن المرمى ولم تشكل أي خطورة باستثناء كرة واحدة لبدرو أبعدها الحارس مانويل نيوير ببراعة.

وفي المقابل، برهنت المباراة مجددا على قوة التعاون بين باستيان شفاينشيتغر وخافي مارتينيز في وسط الملعب وتألق فرانك ريبيري وروبن في الجانبين.

ووضح اعتماد بايرن على الضغط المكثف على لاعبي برشلونة في كل مكان بالملعب، فلم يستفد أصحاب الأرض من استحواذهم على الكرة معظم الوقت ولم تشهد الدقائق الأولى أي فرص خطيرة حقيقية على المرميين.

وكاد دفاع برشلونة يكلف فريقه غاليا في الدقيقة الخامسة تحت ضغط من لاعبي بايرن ميونيخ، ولكن الحارس فيكتور فالديز أمسك الكرة بهدوء وارتدت الهجمة لصالح برشلونة ولكن تمريرة البرازيلي داني ألفيس العالية وجدت يقظة واضحة من مانويل نيوير حارس بايرن الذي أمسك الكرة بثبات.

وتدخل دفاع بايرن في الوقت المناسب ليستخلص الكرة من ديفيد فيا بعدما وصلت إليه داخل منطقة جزاء الضيوف في الدقيقة السابعة ثم ارتدت الهجمة لصالح بايرن ولكنها انتهت بتسديدة متسرعة من خارج حدود منطقة الجزاء مباشرة اصطدمت بالدفاع لتضيع الفرصة.

ولعب تشافي هيرنانديز الكرة عالية من ضربة حرة لبرشلونة ولكن جيرارد بيكيه أطاح بها عاليا بضربة رأس غير متقنة.

وشهدت الدقيقة 12 إثارة بالغة اثر تمريرة طولية من وسط الملعب وصلت إلى آريين روبن الذي تقدم نحو المرمى الكاتالوني وانفرد تماما بفالديز قبل أن ينجح بيكيه في انطلاقته السريعة ليصل إلى روبن ويطيح بالكرة من أمامه.

وكثف بايرن هجومه بعد هذه الفرصة لمباغتة برشلونة بهدف يقضي تماما على آماله ولكن دفاع برشلونة نجح في التصدي لهذه المحاولات.

وأهدر ألفيس فرصة ثمينة للفريق عندما تردد بين المراوغة والتمرير داخل منطقة جزاء بايرن في الدقيقة 15 لتضيع الفرصة بغرابة شديدة.

وتدخل دفاع برشلونة في الوقت المناسب ليوقف هجمة منظمة لبايرن في الدقيقة 19 هي الأخطر للفريق منذ بداية اللقاء، حيث مرر روبن الكرة إلى باستيان شفاينشتيغر الذي توغل كثيرا داخل المنطقة حتى وصل بالقرب من خط النهاية ثم مررها خلفية إلى فيليب لام الذي سقط داخل المنطقة مطالبا بضربة جزاء ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

واضطر فالديز للخروج من منطقة الجزاء ليبعد الكرة اثر هجمة خطيرة لبايرن في الدقيقة 21 قبل أن يشير الحكم إلى خروج الكرة من الملعب قبل تمريرة خافي مارتينيز.

وباغت بدرو الحارس الألماني بتسديدة قوية من مسافة بعيدة في اتجاه المقص الأيسر ولكن الحارس كان لها بالمرصاد وأخرج الكرة ببراعة إلى ضربة ركنية لم تستغل.

وكاد بايرن يفتتح التسجيل في الدقيقة 26 اثر هجمة مرتدة سريعة ولكن بارترا تدخل في الوقت المناسب وأعاد الكرة بصعوبة من أمام المهاجم ماريو ماندزوكيتش إلى فالديز الذي شتتها بصعوبة بالغة.

ورد برشلونة بهجمة خطيرة هي الأفضل له منذ بداية اللقاء حيث مرر ألفيس الكرة عرضية من الناحية اليمنى هيأها سيسك فابريغاس بصدره إلى تشافي الخالي تماما من الرقابة، ولكن الأخير خطفها بتسديدة مباشرة ولكنها ذهبت عاليا وهو على بعد خطوات من المرمى.

وشن برشلونة هجمة أخرى خطيرة في الدقيقة 31 انتهت بتمريرة رائعة من تشافي إلى فابريغاس داخل المنطقة ولكن الأخير فشل في السيطرة على الكرة ليمسكها الحارس دون عناء.

ونال روبن إنذارا في الدقيقة 32 لعرقلة ألكسندر سونغ لاعب برشلونة.

وأهدر إنييستا الفرصة الذهبية في الدقيقة 34 عندما فضل التسديد من حدود منطقة الجزاء بدلا من التمرير لتصطدم الكرة بأحد المدافعين وترتد إلى وسط الملعب.

كما أهدر أدريانو كوريا فرصة أخرى في الدقيقة 40 عندما سدد الكرة غير متقنة من خارج حدود المنطقة مباشرة ليمسكها نيوير دون عناء.

ومرت الدقائق التالية على الوتيرة نفسها من الفريقين حيث المحاولات الهجومية من برشلونة والتي اصطدمت بالدفاع الصلد من بايرن الذي اعتمد على التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

ولم يمهل بايرن مضيفه أي فرصة لدخول أجواء الشوط الثاني حيث باغت روبن أصحاب الأرض بهدف قاتل في الدقيقة 48 ليبدد آمال برشلونة تماما في اللقاء بعدما أصبح بحاجة لتسجيل ستة أهداف من أجل العبور للنهائي.

وجاء الهدف اثر تمريرة طولية عالية وصلت إلى روبن في الناحية اليمنى من الملعب لينطلق بها إلى داخل حدود منطقة الجزاء ثم راوغ أدريانو قبل أن يسدد الكرة بيسراه رائعة من بين أدريانو وألكسندر سونغ إلى داخل المرمى على يمين الحارس.

واستمر الأداء على ما هو عليه حتى دفع تيتو فيلانوفا المدير الفني لبرشلونة بلاعبه أليكسيس سانشيز بدلا من تشافي غير الموفق.

ورغم هذا، استمر الأداء على المنوال نفسه، مما دفع فيلانوفا لإجراء تغييره الثاني بنزول تياغو ألكانتارا في الدقيقة 65 بدلا من إنييستا.

وبينما بحث برشلونة عن هدف التعادل وحفظ ماء الوجه، تلقى الفريق صفعة جديدة باهتزاز شباكه مرتين في غضون خمس دقائق حيث سجل مدافعه بيكيه واللاعب الألماني الخطير توماس مولر هدفين لبايرن في الدقيقتين 72 و76.

وجاء هدف بيكيه اثر هجمة سريعة وتمريرة عرضية لعبها الفرنسي فرانك ريبيري من الناحية اليسرى وحاول بيكيه تشتيتها ولكنه وضعها في شباك فريقه عن طريق الخطأ.

ولم يحصل برشلونة على الوقت الكافي حتى اهتزت شباكه للمرة الثالثة في هذه المباراة اثر هجمة مماثلة وتمريرة عرضية من ريبيري بالذات ليرتقي لها مولر عاليا ويتفوق على سونغ وبارترا ويضع الكرة برأسه داخل الشباك.

وخلال الربع ساعة الأخير، كاد بايرن يعزز النتيجة بمزيد من الأهداف بينما فشل برشلونة المهتز في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه.