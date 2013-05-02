82 % من مشجعي "الريال" واثقون بأن مورينهو .. سيرحل

يبدو أن كلمات مورينهو بعد مباراة فريقه مع بروسيا دورتموند الألماني في اياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي ألمح فيها إلى رغبته في العودة إلى إنكلترا، واتهم خلالها لاعبين وإعلاميين بأنهم لا يفضلون بقاءه في الفريق "الملكي"، وأنهم يوجهون له الانتقادات بشكل دائم .. بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين قال صراحة إنه مدرب مكروه في مدريد، كل هذه الكلمات الملغومة بنية الرحيل، لكنها لم تنفجر حتى اللحظة خبراً أكيداً، دفعت صحيفة "ماركا" الإسبانية - الصحيفة الأوسع انتشارا في إسبانيا - إلى وضع استفتاء يتضمن السؤال التالي: هل تعتقد أن مورينهو سيكمل مع ريال مدريد ام لا؟.

وجاءت النتائج بحسب تصويت46,627 شخصاً شاركوا في الاستفتاء، على هذا النحو:

82 في المئة يرون بأن المدرب البرتغالي لن يكمل مسيرته مع الفريق الملكي الموسم المقبل .. فيما يري 18 في المئة، من المصوتين أنه سيكمل مهمته، ويضمنون بقاءه كمدير فني للنادي الملكي في الموسم المقبل.