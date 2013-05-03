بلاتيني: لا أصدق أن الحكام لم يشاهدوا خطأ مولر ضد ألبا

أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الفرنسي ميشال بلاتيني، اليوم الجمعة، أنه يرغب في تسجيل المناقشات التي تدور بين حكام المباريات في المسابقات القارية اعتباراً من الموسم المقبل.

وقال بلاتيني في مؤتمر صحافي في ليل، حيث اجتمع مع اللجنة المنظمة لكأس أوروبا 2016: "أفهم غلطة الحكم الذي لم يشاهد الخطأ الذي ارتكبه توماس مولر، عندما اعترض جوردي ألبا خلال الهجمة التي سجل منها بايرن ميونيخ الهدف الثاني في مرمى برشلونة في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، لكن الأمر يتعلق بثلاثة حكام دوليين، ولم يشاهد أي أحد منهم الخطأ، هناك شيء ما غير صحيح، أمر غامض، لو كان الحكم الأساسي وحده يمكن القول إنه لم يشاهد الخطأ، ولو كانا اثنين يمكن القول إنه ربما لم يشاهداه، ولكن عندما يتعلق الأمر بثلاثة حكام، يجب أن يشاهده أحدهم".

وأضاف: "اعتباراً من الموسم المقبل، طلبت من الأمين العام للاتحاد الأوروبي أن يتم تسجيل المباريات الأوروبية التي يقودها خمسة حكام. لا أصدق أنه لم يشاهد أي حكم من حكام مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة هذا الخطأ، من غير المعقول أن يكون الأمر كذلك. لماذا لم يتم القول إن هناك خطأ؟ أريد أن أعرف".