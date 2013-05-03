روني .. اكثر لاعبي الدوري الانجليزي ثراء

اعلنت صحيفة "صن داي تايمز" الانجليزية عن قائمتها السنوية لاكثر لاعبي الدوري الانجليزي ثراء، وتصدر المهاجم نادي مانشستر يونايتد الانجليزي واين روني القائمة للمرة الثانية، بثروة تبلغ 60 مليون يورو، فيما كانت المفاجأة دخول لاعب ستوك سيتي الحالي ولاعب ريال مدريد الاسبق مايكل أوين في القائمة، بحلوله في المرتبة الثالثة بثروة تقدر بـ 45 مليون يورو.

وزادت ثروة المهاجم الانجليزي هذا العام بمقدار 7 مليون يورو، وما يعزز هذا الثراء هو زواجه من الانجليزية كولن التي تقدر ثروتهما بـ 75 مليون يورو.

واحتل الانجليزي المرتبة الاولى، في القائمة الي تشمل 24 لاعبا من الدوري الانجليزي، في قائمة اغني الرياضيين في بريطانيا العظمى وايرلندا.

ويأتي خلف روني مواطنه ريو فيرديناند بثروة تقدر بـ 50 مليون يورو، وبعدهما جاء لاعب ستوك سيتي حاليا، وريال مدريد في موسم 2004-2005 مايكل اوين، والذي قال بانه سيعتزل بحلول نهاية الموسم الحالي، الامر الذي قد يؤدي الي توقف نمو ثروته.