ريال مدريد .. ٦ رؤوس "اينعت" وحان قطافها

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني حسم أمره، وقرر التخلص من ستة لاعبين دفعة واحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، معظمهم من الأساسيين في تشكيلة المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو، الذي أصبح رحيله كذلك أمراً شبه محسوم.

وبحسب صحيفة "ماركا" الرياضية في عددها الصادر اليوم فإن إدارة ريال مدريد ستعرض اللاعبين الستة للبيع عقب نهاية الموسم الحالي، وذكرت أنهم: الأرجنتينيان غونزالو هيغوايين وأنخل دي ماريا، والبرتغاليان كليبر بيبي وفابيوكوينتراو، والبرازيلي ريكاردو كاكا، والحارس أنطونيو أدان.

وبحسب الصحيفة، فإن الإدارة المدريدية حددت القيمة المالية المطلوبة لبيع هؤلاء اللاعبين، إذ لن يقل ثمن هيغوايين عن 30 مليون يورو، بينما يبلغ ثمن دي ماريا 25 مليون، وبيبي 20 مليون، وكوينتراو 18 مليون، وكاكا 10 ملايين، وادان مليوني يورو.

وفضلاً عن رغبة مسؤولي الريال في التخلص من هؤلاء اللاعبين الذين تراجعت مستوياتهم في الآونة الأخيرة، فإنها تريد الاستفادة مادياً من بيعهم واستثمار ذلك في جلب لاعبين آخرين، على غرار الويلزي غاريث بيل والإيطالي ماركو فيراتي.

ومن اللافت أن معظم اللاعبين الذين يعتزم ريال مدريد بيعهم جاءوا في عهد مورينهو، ولطالما كانوا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها في مباريات الفريق، وهو ما يشير صراحة الى أن المدرب البرتغالي سيرحل لا محالة عن الفريق نهاية الموسم الحالي.

الى ذلك، أشارت صحيفة "ديفنسا سنترال" إلى أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، يعتزم الاستفادة من الفريق الثاني لريال مدريد المعروف باسم "كاستيا" وتصعيد بعض لاعبيه، فضلاً عن التعاقدات الخارجية التي ستساهم في تقوية خطوط الفريق.

ولفتت الصحيفة إلى أن من بين اللاعبين الذين سيغادرون الفريق، الغاني مايكيل إيسيان الذي سيعود لتشلسي الإنجليزي بعد انتهاء فترة اعارته، وكذلك البرتغالي ريكاردو كارافيلهو الذي ينتهي عقده، فيما قد يلجأ النادي لاعارة كل من لويس موراتا وناتشو.