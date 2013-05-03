"ركلة" طائشة .. كادت تقوده الى "القبر" بدلاً من "المستشفى"

في مشهد دموي على ملعب النور (عقر دار نادي بنفيكا البرتغالي) اصيب اللاعب التركي غونول بعد التحام قوي مع لاعب بنفيكا البرتغالي، الارجنتيني نيكولاس غايتان الذي اراد ان ينقض على عرضية زميله في الفريق ماكسي بيريرا ولكن الظهير الايمن لـ"فناربخشه" التركي غونول اخرج الكرة قبل ان تصل الى خصمه، فوقعت قدم الأرجنتيني على وجه المدافع التركي، بدلاً من الكرة، ليسقط على الارض مغشيا عليه، والدماء تغطي وجهه.

وعلى الفور اجرى المدير الفني التركي لنادي فناربخشة كوغمان، تبديلا اضطراريا، ليخرج غونول في عربة الاسعاف الى المستشفي مباشرة.

وانتهت المباراة بفوز بنفيكا 3-1، حيث احرز غايتان الهدف الاول ثم عادل دير كاوت النتيجة للضيوف ثم انهى كاردوزو المباراة باحرازه هدفين، ليواجه بنفيكا، تشيلسي الانجليزي في المباراة النهائية لـ"يوروباليج" في امستردام.