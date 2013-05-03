"مورينهو" و"راموس" .. عناق حتى البكاء

ألقى خروج نادي ريال مدريد الإسباني على يد بروسيا دورتموند الألماني من نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بظلاله سلباً على تدريبات الفريق صباح امس على ملعب المدينة الرياضية "فالديبيباس".



وخيّمت أجواء كثيفة من الحزن على تدريبات حامل لقب الدوري الإسباني، بعد خروج الفريق من نصف نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية رغم فوزه على بروسيا دورتموند الألماني (2-0) إياباً، (الذهاب 1-4) مساء الثلاثاء.



وبدا التأثر واضحاً على لاعبي النادي الملكي، وذلك بسبب ما آلت إليه نتيجة المباراة الأخيرة، حيث ذرفت دموع أغلب الحاضرين عقب المشهد المؤثر الذي جمع بين المدير الفني للفريق، البرتغالي جوزيه مورينهو، وقلب دفاع الفريق سيرجيو راموس.



وذهب مدرب "اللوس بلانكوس" إلى لاعبه فور بداية التدريبات وعانقه بحرارة، وذلك ليشد من أزره، وليشكره على الأداء الرجولي الكبير الذي قدمه خلال مباراة "دورتموند" الأخيرة.



ووضع هذا العناق حدّاً للأقاويل كافة، التي تناقلتها وسائل الاعلام الإسبانية خلال الأشهر الماضية والتي تحدثت عن وجود قطيعة بينهما.

وأُثيرت في الآونة الأخيرة تكهنات حول وجود خلافات بين البرتغالي جوزيه مورينهو ولاعبين عدة في ريال مدريد على رأسهم "راموس"، بيّد أن رئيس النادي الإسباني، فلورنتينو بيريز، نفى بشكل قاطع وجود أي مشكلات بين لاعبي "الملكي" والمدرب البرتغالي.



وتعود تفاصيل المشكلة - بحسب تقارير - إلى واقعة مباراة ديبورتيفو لاكورنيا الشهيرة حينما نشرت صحيفة "ماركا" والمقربة للغاية من ريال مدريد صورة لمدافع الفريق وهو يرتدي قميص زميله مسعود أوزيل خلف قميصه رداً على استبعاد الألماني من مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.