اجتماع الـ"10" دقائق.. يقرب ليفاندوفسكي من ريال مدريد

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم السبت، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم التقى مع البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني،لإقناعه بالانضمام إلى النادي الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقابلة جرت يوم الثلاثاء واستمرت عشر دقائق، عقب مباراة الريال ودورتموند في إياب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا في مدريد.

ووفقا للصحيفة فإن بيريز التقى ليفاندوفسكي في الممر المؤدي إلى غرفة خلع الملابس واصطحبه إلى مكتبه في ملعب سانتياغو برنابيو.

وسجل ليفاندوفسكي (24 عاما) الأهداف الأربعة لدورتموند خلال فوزه على الريال 4-1 في مباراة الذهاب للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة بيلد، التي انفردت بنبأ توقيع المدرب الإسباني غوسيب غوارديولا إلى بايرن ميونيخ وكذلك انضمام ماريو غوتزه من دورتموند إلى النادي البافاري، فإن ليفاندوفسكي قد توصل بالفعل لاتفاق مع بايرن ميونيخ.

من جانب آخر، قرر نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم وضع شرط جزائي في عقود لاعبيه لتجنب ما حدث مع نجم وسط الفريق ماريو غوتزه،الذي وقع لصالح بايرن ميونيخ قبل نهاية عقده مع الفريق.

وقال هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند في مقابلة مع صحيفة "سويد دويتشه زيتونغ"اليوم السبت :"بعد الفوز بلقب الدوري مرتين ولقب الكأس مرة والصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فإن بوروسيا دورتموند وصل إلى مرحلة يتوقع من خلالها التزام جميع اللاعبين بدون أي شروط".

وأحدث نبأ رحيل غوتزه حالة من الإحباط الشديد بين جماهير دورتموند، بعد أن دفع بايرن ميونيخ الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ 37 مليون يورو.

وأشار فاتسكه إلى أن دورتموند،سيضع شرطا جزائيا في عقود نجومه الدوليين، من أمثال ماتس هوملس وسفين بيندر ومارسيل شميلزر، حتى لا يتمكن أي ناد من التعاقد مع لاعبي الفريق قبل نهاية عقودهم.