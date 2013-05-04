التصريحات التي انتظرتهـــــا آسيـــــــا!

تحتاج القارة الاسيوية في المرحلة القادمة، الى لغة حوار جديدة تبنى عليها العديد من معاني المصداقية مع النفس والشفافية مع الآخرين، فهي التي يمكن أن تخدم أفكار وطموحات وأهداف الغالبية المجتمعة على مصير واحد، لا يتغير لمجرد القليل من الاعتبارات والرغبات العاطفية التي لها ان تظهر هنا أو هناك، دون وجود الركائز التي تقوى على الوقوف عليها طويلا.!

ما لفت انتباهي من خلال التصريحات التي تابعتها آسيا والعالم، ما خرج من الشخصيات الاسيوية المؤثرة في صناعة القرار والذي ذهب غالبيته ان لم يكن جميعه للتأكيد على لغة الحوار المشتركة التي يفترض ان تكون سائدة خلال المرحلة القادمة، حتى تتجاوز آسيا وكرتها الكثير من الصراعات والتحديات، وتصل الى العديد من الملامح والصفات التي تصب في صالح الارتقاء بكرة القدم والتعزيز من المكانة على المستوى الدولي والكبار من صانعي القرار.

وبما انني اتحدث عن منافسة شرسة على المستوى الرئاسي، ومرحلة مفصلية فكان من المهم ان أمنى وأن أترقب أن تسير كل تلك الأحاديث على مستوى التطبيق الواقعي على أرض الحدث، وأن لا تكون مجرد مخرجات وقتية تنتهي بمجرد المغادرة لعاصمة الكرة الاسيوية ومقر بيتها في كوالالمبور، سيما واننا أصبحنا في حاجة ماسة ان نكون على قلب رجل واحد تتوحد القارة واتحاداتها على رؤيته بما يتناسب وحالة من الاقتناع في ان تتحقق الشمولية فيما يخص التطلعات والأهداف..

ما آملة ان يكون يوسف السركال بنفس تلك العقلية والثقافة التي انتهى عليها لحظة الاعلان عن نتائج الانتخابات، عندما سارع الى التهنئة والتقدير للرئيس الجديد، واعتبار أن ما فات ليس اكثر من كلمات لسان، هي بعيدة كل البعد عن لغة عقل ونقطة حوار ومنطق وأحساس قلب، وهي بالمعاني الجميلة التي يفترض أن تجسد واقعنا العربي الخليجي، وتذهب عبر مرتكزاته الى العديد من الافاق التي تظل آسيا بكامل فئاتها تتفاخر بها.

لم يخسر السركال بتلك الكلمات منافسته على رئاسة الاتحاد الاسيوي، بل فتح من خلالها العديد من المسارات الايجابية، يتمكن من خلالها من وضع يده مع من تستحق ان توضع، وان يضرب مثلا جديدا في التسامح والتآخي سيحفز الاخرون على المضي عليه حتى ولو بعد فترة من الزمن..

ما قاله السركال، وما أكد عليه الشيخ أحمد الفهد على أن وحدة القارة هي الهدف، وما اثنى عليه السيد خالد بن حمد آلبوسعيدي حول المفاتيح والقدرات، وحتى تلك التي مضى عليها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في وحدة الهدف والمصير، تظل من المتناغمات مع الأهداف والتطلعات، ولا أستغرب ان تكون الأيام القادمة شاهدة أن تتغير العديد من القناعات والأفكار السابقة، ويذهب الجميع الى اعتبار محطاتها ليس اكثر من سحابة صيف عابرة، تتبدل بعدها الأجواء من خلال ثقافة قيادة جديدة ولغة منطق وحوار..

من يتمعن في شخصية الرئيس الاسيوي الجديد الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة ويقترب من تفاصيلها وسماتها وصفاتها وحتى القدرات، يدرك جيدا أنه رجلا مناسبا لمرحلة أكثرها حساسية تمر بها القارة الاسيوية، سيتمكن من خلالها في تجسيد واقع جديد من شأنه ان يساهم في أحراج 13 اتحادا لم تشارك في التصويت لصالحه.!



نقلاً عن "الأيام" البحرينية