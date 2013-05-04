ثمة مصطلحات نسمعها ونقرأهـا دائماً في الوسط الرياضي وتتردد علينـا بشكل متكرر و متوارث منذ عقود و دائماً ما تكون تلك المصطلحات في صدر مجلس النقاش يستشهد بهـا الكل دون أدنى بحث عن صحة الإستشهاد بها وهل يليق أم لايليق وصفها على الخصم .

لعل من أبرز تلك المصطلحات وأشهرهـا مصطلح اللوبي الأزرق الذي يتم فيه الإسقاط بشكل مباشر على الإعلام المنتمي لنادي الهلال تقليلاً من المنجز الأزرق وتبريراً للتسهيل الذي يحصل عليه متداولي المصطلح إياه .

وقبل أن أبحث في بحر صحة اللوبي الأزرق هاهنـا أشير إلى أن مفردة اللوبي لا أصل لها في اللغة العربية وهي مفردة إنجليزية (lobby ) تعني الردهة و الرواق والدهليز وتُطلق في السياسة على الجماعات التي تفرض الرأي وتُشكل قوة ضاغطة على صُناع القرار لخدمة مصالحهم الخاصة ، و لعل أشهر لوبي هو اللوبي الصهيوني الذي يضغط بكل ما أوتي من قوة على مجلس الشيوخ و النواب الأمريكيين لتأييد الكيان الصهيوني خصوصاً في الإنتخابات .

من خلال أصل كلمة لوبي و معنـاها يتضح لنـا بإنهـا جماعات و منظمـات وهيئـات تتداخل فيمـا بينهـا بتنسيق مُحكم للوصول إلى أهداف محددة .

بعد أن تم تعريف مصطلح اللوبي يتضح لنـا جلياً بأن الإسقاط المباشر على الهلاليين بعبارة اللوبي الأزرق في غير محله كوصف لإرتباط اللوبي بالمنظمات اليهودية ولولاهـا لما كان للمصطلح إياه وجود .

و مهما بلغ الإحتقان لدينـا بالوسط الرياضي لايصح لنـا إطلاق هذا الوصف من الناحية الأخلاقية لإننـا في النهاية جميعنـا مسلمون ولايُمكن لنا أن نصف بعضنا البعض بمصطلحات مقترنة باليهود .

و إذا ما إفترضنـا جدلاً وجود جهة هلالية في الوسط الرياضي منظمة تضغط على القرار وتسيطر عليه و تتحكم في كل شيء كما يدعي المتشدقون بهذا الوصف الغير لائق إطلاقاً فكل الشواهد تؤكد بإنه من الخرافات و ليس له وجود بتاتاً البتة .

يكفي أن أشير إلى أن اللوبي مجرد خرافة ما يتعرض له الهلال منذ عقود من عقوبات لم يتعرض لها غيره رغم مماثلة الفعل في الطرف الآخر إن لم يكن أشد فداحةً و أمام مرأى الجميع .

كم لاعب هلالي عوقب وهو يشارك خارجياً و كم حُرم الهلال من نجومه في المشاركات الخارجية بدواعي تمثيل الوطن وكم نُقلت للهلال لقاءات خارج ملعبه .

إن لم يكفيهم ذلك أشير بأن الهلال الوحيد الذي طُرد مدربه بعد ساعات قليلة من تحقيقه الذهب بضغوط مارسها أناس لا ناقة لهم ولا جمل باللقاء .

وبقليل من العقل أقول بأنه لو كان اللوبي الأزرق حقيقة لمنع ناديه من العقوبات المتلاحقة و لأستطاع تكميم الأفواه التي تُحرض على الهلال عياناً بياناً في جل المنابر الإعلامية والرسمية .

وبكثير من العقل أي لوبي موجود والهلال لا يأخذ حقه في قضية إنتقال شافي الدوسري للإتحاد بحجة التصويت بأنه لا يستحق رغم وجود اللوائح .

تتمة القول

اللوبي الأزرق مُصطلح وجد لتغطية الفشل الذي يطال متداوليه بين الحين والآخر و للسيطرة على القرار تحت ذريعة وجود طرف مقابل وهمي ( اللوبي الأزرق ) يحتاج التحضير الجيد له لتمرير أفكار كلها تصب في بحر ( التبرير ) و ( الإنتفاع ) من القرار .

لعل مصطلح اللوبي الأزرق عند البعض يوازي في إمكانياته المعنوية ما يُقدمه الكثير من أعضاء الشرف ، فالجماهير باتت تتقبل الفشل لأنه رُسخ لديها وجود جهة معادية تقف في وجه ناديها وذلك لعمري تحجيم لقوة الكيان وقدرته على المنافسة .

بقي أن أشير إلى أن نادي الفتح لم يستطع أحد إيقافه لأنه : أحيا الواقع في الملاعب وأمـات الخُرافة في المكاتب .

