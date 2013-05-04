كأس الأبطال: إنقاذ موسم لـ"الاتحاد".. أم تأكيد تفوق لـ"الهلال"

لا أحد يمكنه التنبؤ بما سيحدث على ملعب الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة، اليوم الأحد، عندما ينزل لاعبو الهلال لمواجهة الاتحاد في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الأبطال السعودي.. بعد قرابة الشهر من الفوز الهلالي الكاسح على الاتحاد في الدوري 4-2 وهو الفوز الذي زلزل أركان الاتحاد وطوح بأبرز لاعبيه محمد نور ورضا تكر وحمد المنتشري وإبراهيم هزازاي وراشد الرهيب ومبروك زايد.. ويلعب في اليوم ذاته الفتح مع الاتفاق في الاحساء ويحل الشباب ضيفا على الرائد في بريدة.

ومع قوة المباريات الثلاث إلا أن الأنظار ستكون كلها شاخصة على استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة الذي يحتضن كلاسيكو الكرة السعودية الساخن الذي يجمع الاتحاد بضيفه الهلال.. فحتى مع تغيير الاتحاد لجلدة وفي ظل الظروف التي يمر بها الفريق، ستظل المباراة كلاسيكو بكل ما تحمله الكلمة، فالهلال يريد تأكيد أفضليته والسعي نحو الفوز بالبطولة للمرة الأولى، خاصة وأنه في أفضل حالاته بعد تأهله لدور الستة عشر لدوري أبطال آسيا، بينما يسعى لاتحاد لإنقاذ موسمه وتحقيق لقب يحفز لاعبيه الشباب الذين شاركوا مع الفريق منذ إبعاد عناصر الخبرة عن الفريق.

وسيدخل الهلال المباراة وهو في حالة نشوة بعد فوزه الآسيوي الأخير، الأربعاء الماضي، على الريان وتأهله للدور الثاني بالبطولة.. وتنفس مدربه الكرواتي زلاتكو داليتش الصعداء بعد أن أعطى الجهاز الطبي الضوء الأخضر لمشاركة البرازيلي أوزيا دي باولا الذي تعرض لإصابة مفاجئة قبل مباراة الريان, ولم تتضح مشاركة قائد الفريق ياسر القحطاني وإن كانت عدم مشاركته هي الأقرب، وهو حال سالم الدوسري ونواف العابد.

ويبرز في قائمة الهلال المهاجم البرازيلي ويسلي لوبيز ورباعي الوسط سالم الدوسري ونواف العابد ومحمد الشلهوب وسلمان الفرج إضافة لثنائي الدفاع عبد الله الزوري وياسر الشهراني.

وانضم الثلاثي عبد الله الزوري، ياسر الشهراني ونواف العابد إلى تمارين فريقهم السبت، وشارك العابد بالجزء الأول من المران، بينما واصل ياسر القحطاني برنامجه التأهيلي المُعد له مُسبقاً.

وفي المقابل سيخوض الاتحاد المباراة وهو بعيد عن مستواه المعروف هذا الموسم، مما استدعى إلغاء عقد مدربه الإسباني راؤول كانيدا والاستعانة بمواطنه بينات الذي كان يدرب الفريق الاولمبي بالنادي، والذي استغنى عن مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة. ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإسباني بالتشكيلة نفسها التي شاركت في آخر لقاء في الدوري أمام الشعلة والتي تضم أغلب الأسماء الشابة ويبرز منهم الحارس على المزيدي إضافة لأسامة المولد وباسم المنتشري وسعود كريري وأحمد الفريدي والمجري جورجي ساندور إضافة الى المهاجم فهد المولد, وسيغيب عن الرفيق المهاجم نايف هزازي بقرار إداري.

بقية المباريات

وفي المباراة الثانية التي لا تقل أهمية عن الأولى يلتقي الفتح "بطل الدوري" مع الاتفاق على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وسيسعى الفتح لتحقيق الثنائية هذا الموسم بعد إحرازه لقب الدوري السعودي لأول مرة في تاريخه، ويدرك مدربه التونسي فتحي الجبال صعوبة المنافس وسيعتمد على المهاجم الكونغولي دوريس سالومو والبرازيلي ألتون جوزيه، إضافة الى حسين المقهوي والأردني شاديابو هشهش وحمدان الحمدان.

وشدد لاعب خط وسط فريق الفتح مبارك الأسمري على جاهزية فريقه للمواجهة وقال: "الاتفاق فريق مميز ويملك عناصر ممتازة لتلك المباراة الصعبة، وأتمنى أن نظفر بالنقاط وبنتيجة طيبة وأن نشاهد حضور جماهيري كبير يغطي جنبات الملعب، فالجمهور الفتحاوي أصبح رقما صعبا وهو دافع وراء تألق الفريق هذا الموسم".

وفي المقابل يريد الاتفاق تعويض جماهيره عن العروض المتواضعة التي قدمها طيلة هذا الموسم، ولكنه ليس في أفضل حالاته الفنية، خاصة بعد حلوله سادسا في الدوري وخروجه من دوري أبطال آسيا من دور المجموعات.. كما أنه سيخسر مهاجمه صالح بشير مهاجم الفريق بسبب الإصابة إلا ان الفريق سيعول على الهداف يوسف السالم وصانع اللعب يحيى الشهري, وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين في الدوري انتهت بفوز الفتح 4-صفر.

وفي المباراة الثالثة يستضيف الرائد الشباب في مباراة تبدو سهلة للشباب، لكن الفريقين القتيا هذا الموسم ثلاث مرات من بينها مواجهتان في دوري المحترفين انتهت واحدة بفوز الشباب وأخرى بالتعادل، فيما فاز الرائد في لقاء الفريقين بدور الـ16 لكأس ولي العهد.

وسيعتمد مدرب الشباب البلجيكي ميشيل برودوم على كتيبة كبيرة من اللاعبين المميزين بقيادة ناصر الشمراني وعمر الغامدي والبرازيلي مارسيلو كماتشو، إضافة للحارس وليد عبدالله إلا أنه سيعاني من غياب القائد أحمد عطيف, وهدافه الأرجنتيني سبستيان تيغالي بسبب الإصابة.

أما الرائد فهي المرة الأولى التي يتأهل الرائد لهذه المسابقة بعد احتلاله المركز الثامن في الدوري..وسيعتمد المقدوني فالتوك كوستوف مدرب الرائد على لاعب الوسط المغربي عصام الراقي والمهاجم ديبا ألونغا إضافة للحارس أحمد الكسار ولاعب الوسط عبدالعزيز الجبرين.